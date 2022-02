Był mistrz świata w boksie w kategorii ciężkiej Władimir Kliczko zaciągnął się do ukraińskiej armii rezerwowej w Kijowie. Jak przyznał, miłość do kraju i bliskich zmusiła go do obrony ojczyzny.

Prawie 46-letni Władimir Kliczko zakończył bokserską karierę w 2017 roku. Był czempionem wagi ciężkiej federacji IBF, WBA, WBO oraz IBO. Jako amator zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Atlancie (1996). Reklama Wcześniej karierę zakończył jego starszy brat - Witalij, również utytułowany zawodnik kategorii ciężkiej. Obecnie jest merem Kijowa. Ukraina szykuje się na możliwe odparcie ofensywy militarnej po tym, jak w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła dziesiątki tysięcy żołnierzy w pobliżu jej granic, chociaż Moskwa twierdzi, że nie ma planów inwazji. Władimir oraz Witalij byli obecni podczas otwarcia centrum rekrutacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Kijowie. Reklama To miłość do mojego miasta, domu, rodziny, sąsiadów, mojej córki, sprawiła, że podjąłem taką inicjatywę i teraz biorę udział w tej obronie terytorialnej - powiedział Władimir Kliczko.