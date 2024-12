Usyk nadal niepokonany

Usyk pokonał Fury'ego na gali w Rijadzie. Walka była bardzo wyrównana, ale wszyscy trzej sędziowie jednogłośnie uznali, że wygrał Ukrainiec i punktowali 116:112 na jego korzyść.

Reklama

36-letni Fury doznał drugiej z rzędu porażki na zawodowym ringu, po 34 zwycięstwach i jednym remisie. Rok starszy Usyk ma na koncie 23 wygrane w 23 walkach.

Zełeński i Kliczko pogratulowali zwycięstwa Usykowi

Zwycięstwo! Tak ważne i tak potrzebne nam wszystkim teraz. Broniąc pasa mistrzowskiego, Ołeksandr Usyk udowadnia: jesteśmy Ukraińcami i nie oddamy tego, co nasze! Bez względu na to, jak ciężko będzie – pokonamy wszystko. Niezależnie od tego, czy na ringu, na polu bitwy czy na arenie dyplomatycznej – będziemy walczyć i nie oddamy tego, co nasze! Gratulacje z okazji zwycięstwa, Kozaku! Gratulacje z okazji zwycięstwa, Ukraino! - napisał Zełenski na platformie X.

Usykowi pogratulował także były mistrz świata Władimir Kliczko, który oglądał walkę na żywo w Rijadzie.

Ukraina ma szczęście, że cię ma. Jesteś prawdziwym sztandarowym chorążym naszej odporności... Chwała Ukrainie - napisał Kliczko na platformie X.

Tym razem Usyk zarobił więcej niż Fury

Reklama

Stawką sobotniego pojedynku były nie tylko pasy mistrzowskie, ale także wielkie pieniądze. Tym razem nieco więcej zarobił Usyk.

Według mediów Ukrainiec dostanie ok. 55 proc. ze 190 milionów dolarów. Po majowym zwycięstwie Usyk otrzymał 45 mln, a Fury 100 mln.