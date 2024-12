Ołeksandr Usyk i Tyson Fury w sobotę wejdą do ringu i będą walczyć o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBA, WBO i WBC. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował w żartobliwym tonie do swojego rodaka, by nie bił mocno rywala, bo to może narazić na szwank pomoc wojskową Wielkiej Brytanii dla Ukrainy.