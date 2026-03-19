Pierwsza porażka Rakowa

Raków walczył we Florencji jak równy z równym, nawet krótko prowadził, a decydującego gola stracił w doliczonym czasie gry z rzutu karnego podyktowanego w dość pechowych okolicznościach. Była to pierwsza porażka ekipy z Częstochowy w Europie w tym sezonie.

Reklama

W weekend Raków przegrał w ekstraklasie z Górnikiem Zabrze (1:3), a walcząca o utrzymanie w Serie A "Viola" odniosła ważne zwycięstwo (4:1) nad Cremonese. Mecz w Sosnowcu, gdzie zespół z Częstochowy podejmuje rywali w Lidze Konferencji, będzie drugą wizytą Fiorentiny w Polsce w krótkim czasie, gdyż w poprzedniej rundzie wyeliminowała Jagiellonię, a w Białymstoku wygrała 3:0.

Szachtar będzie gościł Lecha w... Krakowie

Lech, choć w roli gościa, zagra z Szachtarem w... Krakowie, bo ta drużyna właśnie tam podejmuje europejskich przeciwników. Jedynej porażki 15-krotny mistrz Ukrainy doznał z Legią Warszawa (1:2) w fazie zasadniczej, ale "Kolejorz", by myśleć o awansie, musi zwyciężyć różnicą co najmniej dwóch goli.

W przypadku wyeliminowania Fiorentiny Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka (w pierwszym meczu 0:0), zaś Lech, jeśli upora się z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga (2:1 przed tygodniem).

Finał tej edycji LK, najmłodszych i najmniej prestiżowych rozgrywek klubowych UEFA, zaplanowano na 27 maja w Lipsku.