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Piłkarska drużyna z Etiopii zniknęła bez śladu w Szwecji

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:36
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Piłkarska drużyna z Etiopii zniknęła bez śladu w Szwecji
Piłkarska drużyna z Etiopii zniknęła bez śladu w Szwecji/Shutterstock
Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii, uczestnicząca w największym na świecie młodzieżowym turnieju piłkarskim Gothia Cup w Goeteborgu rozgrywanym w dniach 12-18 lipca, zniknęła bez śladu w Szwecji.

Etiopczycy nie wymeldowali się z hotelu

W turnieju wzięło udział 1956 drużyn z 78 krajów w wieku 11-18 lat i łącznie ze sztabami szkoleniowymi było to 43,5 tysiąca osób. Rozegrano 4900 meczów na 124 boiskach.

Etiopska drużyna w wieku 14-17 lat, razem z trenerami licząca w sumie 20 osób, zniknęła w nocy tuż przed zakończeniem turnieju, nie wymeldowując się z hotelu i ślad po niej zaginął.

We wcześniejszych latach mieliśmy przypadki znikania młodych piłkarzy, lecz nigdy aż tyle osób za jednym razem. Na razie wygląda na to, że decyzję podjęto świadomie i nie mamy do czynienia ze zdarzeniem kryminalnym jak na przykład handlem ludźmi. Na razie wiemy tylko, że żaden z młodych piłkarzy nie powrócił do domu - wyjaśniła inspektor Ellinor Halldin dziennikowi "Goeteborgs Posten". Dodała, że policja ze względu na to, iż od chwili zaginięcia upłynęło już 12 dni, wszczęła poszukiwania na szczeblu międzynarodowym.

Piłkarze kontaktowali się z rodzinami

Rzecznik turnieju Fredrik Beckman wyjaśnił, że sprawa jest bardzo tajemnicza, zwłaszcza że ten zespół już kilka razy wcześniej uczestniczył w turnieju i nigdy nie było z nim problemów. W dodatku reprezentant drużyny skontaktował się z nami, przekazując, że piłkarze dobrze się czują i kontaktowali się z rodzinami. Nie poinformował jednak gdzie się znajdują i skąd dzwoni - dodał Beckman.

Gothia Cup, rozgrywany od 1975 roku, jest największym na świecie młodzieżowym turniejem piłkarskim, w którym od pierwszej edycji do dzisiaj uczestniczyło 1 360 900 piłkarzy i piłkarek ze 152 krajów. W tym turnieju pierwsze doświadczenia zdobywali słynni później piłkarze, jak m.in. Andrea Pirlo, Alan Shearer, Xabi Alonso, Ze Roberto, Emmanuel Adebayor i Zlatan Ibrahimowic.

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Źródło PAP
Tematy: Etiopiapiłka nożnaSzwecja
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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