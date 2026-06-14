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FIFA wymusiła zmiany na mundialowych koszulkach Egiptu. Zniknęło siedem gwiazdek

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 09:36
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FIFA wymusiła zmiany na mundialowych koszulkach Egiptu/Shutterstock
Reprezentacja Egiptu musiała przed mistrzostwami świata dostosować swoje stroje do przepisów FIFA. Piłkarska centrala nakazała usunięcie siedmiu gwiazdek symbolizujących triumfy w Pucharze Narodów Afryki. To nie jedyna korekta, jakiej musieli dokonać Egipcjanie przed turniejem.

FIFA nie zgodziła się na afrykańskie gwiazdki

Egipska Federacja Piłkarska (EFA) potwierdziła w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową (DPA), że FIFA odrzuciła projekt koszulek przygotowanych na mistrzostwa świata. Powodem było umieszczenie na nich siedmiu gwiazdek, które symbolizowały rekordową liczbę triumfów Egiptu w Pucharze Narodów Afryki.

Zgodnie z regulaminem FIFA podczas rozgrywek organizowanych pod jej egidą gwiazdki na koszulkach mogą oznaczać wyłącznie zdobyte tytuły mistrza świata. Egipcjanie zostali o konieczności zmian poinformowani kilka miesięcy przed rozpoczęciem turnieju.

– Niezbędne środki i decyzje w związku z tym zostały podjęte w odpowiednim czasie – przekazała EFA.

Zmiana nie tylko gwiazdek

Na usunięciu gwiazdek problemy się nie skończyły. FIFA zakwestionowała również jeden z wariantów koszulki reprezentacji Egiptu. Chodziło o złote elementy umieszczone na czerwonym tle, które według światowej federacji były zbyt słabo widoczne podczas transmisji i na boisku.

W efekcie złoty kolor został zastąpiony białym, a poprawione stroje dopuszczono do użycia podczas mundialu.

Egipt czeka na pierwsze zwycięstwo w historii MŚ

Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie dla Egiptu czwartym występem w historii mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez Hossama Hassana wciąż czeka jednak na swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju finałowym.

Egipcjanie rozpoczną rywalizację w poniedziałek meczem z Belgią w Seattle. W fazie grupowej zmierzą się także z Nową Zelandią oraz Iranem.

Haiti również musiało zmieniać stroje

Nie tylko Egipt został zmuszony do modyfikacji mundialowych koszulek. Tuż przed rozpoczęciem turnieju podobny problem spotkał reprezentację Haiti.

FIFA zakazała umieszczenia na trykotach grafiki przedstawiającej ostatnią bitwę wojny o niepodległość z 1803 roku, rozegraną pod Vertières między wojskami francuskimi a armią haitańskich niewolników. Federacja uznała, że na koszulkach nie mogą pojawiać się treści o charakterze politycznym lub religijnym.

Haitańczycy zdążyli wystąpić w zakwestionowanych strojach jedynie podczas dwóch meczów towarzyskich. W swoim pierwszym od 52 lat spotkaniu na mistrzostwach świata przegrali ze Szkocją 0:1.

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Źródło PAP
Tematy: FIFAEgiptmundial 2026
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