Dziennik Gazeta Prawana logo

Złoto po dramatycznym finiszu. Wiktoria Gajosz mistrzynią Polski na 200 metrów

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 14:35
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Złoto po dramatycznym finiszu. Wiktoria Gajosz mistrzynią Polski na 200 metrów
Złoto po dramatycznym finiszu. Wiktoria Gajosz mistrzynią Polski na 200 metrów/PAP
Wiktoria Gajosz w efektownym stylu zdobyła złoty medal mistrzostw Polski w biegu na 200 metrów. Debiutująca w seniorskim czempionacie 20-latka minęła metę po gwałtownym wychyleniu, a chwilę później z impetem upadła na bieżnię. Jak sama przyznała, ryzykowny „szczupak” mógł przesądzić o jej zwycięstwie.

Złoty debiut w seniorskim czempionacie

W poprzednich latach Wiktoria Gajosz należała do najbardziej utalentowanych polskich juniorek. Zdobywała tytuły mistrzyni kraju do lat 20, a podczas zawodów w Białymstoku po raz pierwszy wystąpiła w seniorskich mistrzostwach Polski.

Debiut zakończyła w najlepszy możliwy sposób. Zawodniczka AZS UMCS Lublin triumfowała w biegu na 200 metrów z czasem 23,01. O 0,08 s wyprzedziła Kryscinę Cimanouską, natomiast trzecia Marlena Granaszewska straciła do zwyciężczyni 0,29 s.

Losy złotego medalu ważyły się do ostatnich centymetrów. Gajosz, czując tuż za sobą rywalkę, zdecydowała się na mocne wychylenie tułowia. Straciła przy tym równowagę i tuż po przekroczeniu linii mety upadła na bieżnię.

– Wydaje mi się, że ten „szczupak” na metę był potrzebny, bo z tyłu czułam Kryscinę. Gdyby nie gwałtowne wychylenie, mogłabym skończyć na drugiej pozycji. Ostatecznie wyszło mi to na dobre i jestem szczęśliwa, mimo że wszystko mnie teraz piecze i boli – powiedziała lekkoatletka.

Bolesny upadek i kolejne złoto

Upadek wyglądał groźnie. Sprinterka najmocniej ucierpiała w okolicach lewej ręki, którą po biegu trzeba było zabezpieczyć.

– Nadgarstek trochę mnie bolał i jest stłuczony, ale poza kilkoma obtarciami czuję się dobrze. Jestem pełna radości, że udało mi się zdobyć ten złoty medal – podkreśliła.

Na jednym sukcesie Gajosz nie poprzestała. Po indywidualnym zwycięstwie na 200 metrów wraz z koleżankami z AZS UMCS Lublin triumfowała również w sztafecie 4x100 metrów.

Życiowy sezon młodej sprinterki

Sezon jest dla 20-latki wyjątkowo udany. Gajosz poprawiła rekordy życiowe zarówno na 100 metrów, uzyskując 11,28, jak i na 200 metrów, na których pobiegła w czasie 22,91.

Zawodniczka startuje na wszystkich sprinterskich dystansach, jednak najlepiej czuje się właśnie na 200 metrach.

– Ten dystans przynosi mi najwięcej szczęścia i najprzyjemniej mi się go biega. Sto metrów jest trochę za krótkie i nie czuję takiego zastrzyku emocji. Czterysta metrów wydaje mi się z kolei trochę za długie. Dwieście to złoty środek – oceniła.

W przyszłości postawi na 400 metrów?

Ze względu na sylwetkę, sposób biegania i warunki fizyczne Gajosz bywa porównywana do Lieke Klaver. Holenderka odnosi sukcesy w biegu na 400 metrów oraz w sztafecie 4x400 metrów.

Polska sprinterka zdaje sobie sprawę, że w kolejnych sezonach także może częściej pojawiać się na dłuższym dystansie. Jej obecny rekord życiowy na 400 metrów wynosi 52,94.

– Myślę, że nastąpi to już w najbliższym sezonie. W okresie przygotowawczym pojawiło się trochę dłuższego biegania, choć nadal koncentrowaliśmy się na 200 metrach. Bardziej przyszłościowym dystansem jest jednak dla mnie 400 metrów. Nawet jeśli nie wyjdzie mi coś indywidualnie, pozostaje jeszcze sztafeta – wyjaśniła.

Gajosz pojedzie na mistrzostwa Europy

Zwycięstwo w mistrzostwach Polski pozwoliło Gajosz przypieczętować awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w Birmingham w dniach 10–16 sierpnia. Dla młodej zawodniczki będzie to debiut w imprezie tej rangi.

– Przed weekendem wyjazd nie był jeszcze pewny. Brakowało mi jednego mocnego startu, żeby wszystko zgadzało się pod względem punktowym. Udało mi się go zaliczyć, więc mogę już powiedzieć, że pojadę do Birmingham i sprawdzę się na 200 metrów w rywalizacji z europejską czołówką – podsumowała mistrzyni Polski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: lekkoatletykaBiałystokbieg na 200 m
Powiązane
Fiński lider triumfuje na Śląsku. Rajd Polski dla Suninena.
Fiński lider triumfuje na Śląsku. Rajd Polski dla Suninena.
Ekstraklasa na start: sensacje, remisy i gole w końcówkach
Ekstraklasa na start: sensacje, remisy i gole w końcówkach
Lech o krok od awansu, Górnik przed trudnym rewanżem. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów
Lech o krok od awansu, Górnik przed trudnym rewanżem. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów
oprac. Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZłoto po dramatycznym finiszu. Wiktoria Gajosz mistrzynią Polski na 200 metrów »
Zobacz
|
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
Jarosław Kaczyński
Kto zamiast Kaczyńskiego na czele PiS? Polacy bez wahania wskazali następcę [SONDAŻ]
Policja kontroluje kierowcę, który podaje blankiet prawa jazdy
Od rana 26 lipca nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj