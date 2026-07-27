Dziennik Gazeta Prawana logo

Lech o krok od awansu, Górnik przed trudnym rewanżem. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 14:29
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Lech o krok od awansu, Górnik przed trudnym rewanżem. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów
Lech o krok od awansu, Górnik przed trudnym rewanżem. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów/PAP
Piłkarze Lecha Poznań są blisko awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów po efektownym zwycięstwie 4:1 nad Aarhus GF. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który przed własną publicznością spróbuje odrobić jednobramkową stratę do Fenerbahce Stambuł. Oba rewanże odbędą się w środę.

Lech musi dopełnić formalności

Lech Poznań wypracował sobie bardzo solidną zaliczkę przed rewanżem z Aarhus GF. „Kolejorz” wygrał w Danii 4:1 i trudno wyobrazić sobie, aby przed własną publicznością roztrwonił trzybramkową przewagę.

Poznaniacy przystąpią do spotkania po bezbramkowym remisie z Cracovią w inauguracyjnej kolejce ekstraklasy. Wynik ligowego meczu może pozostawiać niedosyt, jednak w europejskich pucharach zespół znajduje się w komfortowej sytuacji.

Po ewentualnym awansie Lech zmierzy się z lepszym z pary KuPS Kuopio – Sabah Baku. W pierwszym spotkaniu mistrz Azerbejdżanu, którego zawodnikiem jest Tymoteusz Puchacz, zwyciężył 1:0. W barwach fińskiego zespołu występuje natomiast Piotr Parzyszek.

Awans zagwarantuje europejskie puchary jesienią

Wejście do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów będzie miało dla Lecha ogromne znaczenie. Poznaniacy zapewnią sobie wówczas udział w fazie ligowej przynajmniej jednego z europejskich pucharów.

Nawet gdyby mistrz Polski odpadł w kolejnych rundach eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, trafi do fazy zasadniczej Ligi Konferencji, w której wystąpi 36 drużyn.

Górnik musi odrobić stratę do Fenerbahce

W znacznie trudniejszym położeniu znajduje się Górnik Zabrze. W pierwszym spotkaniu w Stambule polski zespół przegrał z Fenerbahce 0:1.

Jednobramkowa strata pozostawia zabrzanom realne szanse na awans, jednak wicemistrz Turcji dysponuje większym potencjałem kadrowym i pozostaje faworytem dwumeczu.

Optymizmem może napawać Górnika udana inauguracja ekstraklasy. Zabrzanie pokonali przed własną publicznością Śląsk Wrocław 2:1, mimo że jako pierwsi stracili bramkę.

– W przerwie w szatni potrzebny był krzyk. Piłka nożna nie zawsze musi być najładniejsza, ale konieczne jest to, co pokazali piłkarze w drugiej połowie: zaangażowanie w grę, bieganie po boisku i walka na murawie – podkreślił trener Górnika Michal Gasparik.

Sturm Graz prawdopodobnym rywalem zwycięzcy

W przypadku wyeliminowania Fenerbahce Górnik najprawdopodobniej zmierzy się w kolejnej rundzie ze Sturmem Graz. Austriacki zespół, w którego kadrze znajduje się Szymon Włodarczyk, wygrał pierwsze spotkanie z Heart of Midlothian aż 4:0.

Awans zabrzan miałby dodatkową wartość ze względu na zasady obowiązujące w ścieżce ligowej. Drużyna pokonana w trzeciej rundzie nie trafia do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, lecz bezpośrednio do fazy ligowej tych rozgrywek.

Jeżeli Górnik odpadnie w dwumeczu z Fenerbahce, jego kolejnym przeciwnikiem będzie zwycięzca rywalizacji FC Twente – Ferencvaros Budapeszt. Pierwsze spotkanie w Holandii zakończyło się wygraną węgierskiego zespołu 2:1. Zawodnikiem Twente jest sprowadzony ze Śląska Wrocław Krzysztof Kurowski.

Środowy wieczór z europejskimi pucharami

Spotkanie Lecha Poznań z Aarhus GF rozpocznie się w środę o godzinie 19.00. Godzinę później na boisko wyjdą piłkarze Górnika Zabrze i Fenerbahce Stambuł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: liga mistrzówLech PoznańGórnik Zabrze
Powiązane
Ekstraklasa na start: sensacje, remisy i gole w końcówkach
Ekstraklasa na start: sensacje, remisy i gole w końcówkach
Fiński lider triumfuje na Śląsku. Rajd Polski dla Suninena.
Fiński lider triumfuje na Śląsku. Rajd Polski dla Suninena.
Pia Skrzyszowska po raz szósty mistrzynią Polski. Teraz celuje w medal ME
Pia Skrzyszowska po raz szósty mistrzynią Polski. Teraz celuje w medal ME
oprac. Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZłoto po dramatycznym finiszu. Wiktoria Gajosz mistrzynią Polski na 200 metrów »
Zobacz
|
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
89 proc. młodych Polaków nie umie zrobić 12/12. Problemy zaczynają się już przy 7. pytaniu. Geografia. Stolice Europy
Jarosław Kaczyński
Kto zamiast Kaczyńskiego na czele PiS? Polacy bez wahania wskazali następcę [SONDAŻ]
Policja kontroluje kierowcę, który podaje blankiet prawa jazdy
Od rana 26 lipca nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj