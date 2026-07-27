Fiński lider triumfuje na Śląsku. Rajd Polski dla Suninena.

Suninen umacnia się na prowadzeniu w ERC

Teemu Suninen, startujący Skodą Fabią RS Rally2, zwyciężył w Rajdzie Polski rozgrywanym na Śląsku. Fin ukończył zawody z czasem 1:38.52,8 i został piątym kierowcą ze swojego kraju, który triumfował w tej imprezie.

Dzięki wygranej Suninen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy. Po czterech rundach ma 80 punktów. Drugie miejsce zajmuje Andrea Mabellini z dorobkiem 57 punktów.

W niedzielnej części rajdu Fin wygrał trzy z siedmiu odcinków specjalnych. Tyle samo oesowych zwycięstw odniósł Jakub Matulka. Ostatni odcinek, premiowany dodatkowymi punktami Power Stage, padł łupem Mabelliniego.

Matulka i Marczyk na podium

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Jakub Matulka. Mistrz Polski z sezonu 2025 stracił do zwycięzcy zaledwie 9,7 sekundy.

Na trzeciej pozycji uplasował się broniący tytułu rajdowego mistrza Europy Mikołaj Marczyk. Jego strata do Suninena wyniosła 13,5 sekundy.

Czwarty był Andrea Mabellini, który ukończył zawody 16,1 sekundy za liderem. Piąte miejsce zajął trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Kierowca Toyoty GR Yaris Rally2 stracił do zwycięzcy 41,5 sekundy.

Matulka najlepszy w klasyfikacji RSMP

Rajd Polski był również czwartą rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W klasyfikacji RSMP zwyciężył Jakub Matulka, odnosząc piąty w karierze triumf w klasyfikacji generalnej rundy krajowego czempionatu.

Drugie miejsce zajął Mikołaj Marczyk, który po raz piąty w karierze stanął na podium Rajdu Polski. Trzeci był Adrian Rzeźnik, startujący Skodą Fabią RS Rally2.

Na czwartej pozycji finiszował Jarosław Szeja. Wynik ten pozwolił mu umocnić się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej RSMP.

Jedna z najstarszych imprez rajdowych świata

Rajd Polski jest drugą, po słynnym Rajdzie Monte Carlo, najstarszą imprezą rajdową na świecie. W ponadstuletniej historii większość jego edycji miała rangę międzynarodową, najczęściej jako część kalendarza mistrzostw Europy.

Siedmiokrotnie Rajd Polski był także rundą rajdowych mistrzostw świata WRC.

Wyniki Rajdu Polski

Teemu Suninen (Finlandia, Skoda Fabia RS Rally2) – 1:38.52,8

Jakub Matulka (Polska, Skoda Fabia RS Rally2) – strata 9,7 s

Mikołaj Marczyk (Polska, Skoda Fabia RS Rally2) – 13,5 s

Andrea Mabellini (Włochy, Lancia Ypsilon Rally2) – 16,1 s

Kajetan Kajetanowicz (Polska, Toyota GR Yaris Rally2) – 41,5 s

Marco Bulacia (Boliwia, Skoda Fabia RS Rally2) – 51,4 s