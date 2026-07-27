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Lando Norris triumfuje na Hungaroringu. Pech Oscara Piastriego

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:54
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Lando Norris triumfuje na Hungaroringu. Pech Oscara Piastriego
Lando Norris triumfuje na Hungaroringu. Pech Oscara Piastriego/PAP/EPA
Lando Norris wygrał Grand Prix Węgier, 11. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Dla kierowcy McLarena był to pierwszy triumf w sezonie i dwunaste zwycięstwo w karierze. Podium uzupełnili Max Verstappen oraz lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli.

McLaren najszybszy od początku weekendu

Kierowcy McLarena już w kwalifikacjach pokazali, że na Hungaroringu dysponują wyjątkowo szybkim bolidem. Potwierdzili to również po zgaśnięciu świateł.

Oscar Piastri świetnie wystartował i na moment wyprzedził Lando Norrisa. Brytyjczyk szybko odzyskał pierwsze miejsce, ale chwilę później Australijczyk ponownie znalazł się na czele stawki. Za duetem McLarena jechali Max Verstappen, Lewis Hamilton i Charles Leclerc.

Po pierwszej zmianie opon Norris wrócił na tor na czwartej pozycji, a liderem został Antonelli. Kiedy jednak zawodnicy jadący przed Brytyjczykiem również zjechali do alei serwisowej, kierowca McLarena ponownie objął prowadzenie. Nie oddał go już do mety.

Awaria odebrała Piastriemu podium

Piastri przez znaczną część wyścigu utrzymywał drugą pozycję i wszystko wskazywało na to, że McLaren powtórzy wynik z poprzedniego sezonu, gdy Norris wygrał na Węgrzech przed swoim zespołowym partnerem.

Na 14 okrążeń przed końcem w samochodzie Australijczyka doszło jednak do awarii skrzyni biegów. Piastri musiał wycofać się z rywalizacji, tracąc niemal pewne miejsce na podium.

Na drugą pozycję awansował Verstappen. Norris szybko zbudował nad kierowcą Red Bulla sześć sekund przewagi, a na sześć okrążeń przed metą różnica wynosiła już dziesięć sekund. Holender zrezygnował z pogoni za liderem i skupił się na obronie przed Antonellim.

Verstappen obronił się przed Hamiltonem

W pierwszej części wyścigu Verstappen walczył z Lewisem Hamiltonem o trzecią lokatę. Brytyjczyk informował przez radio, że jego rywal jedzie bardzo wolno, i zapowiadał próbę ataku.

Holender skutecznie odpierał nacisk, choć jednocześnie narzekał na działanie swojego bolidu, szczególnie na problemy ze zmianą biegów. Ostatecznie utrzymał pozycję przed Hamiltonem, a po wycofaniu Piastriego przesunął się na drugie miejsce.

Hamilton zakończył wyścig na piątej pozycji. Przed kierowcą Ferrari finiszował jeszcze jego zespołowy partner Charles Leclerc.

Russell odrobił straty po fatalnym starcie

Nieudany początek wyścigu zaliczył George Russell. Kierowca Mercedesa nie wykonał prawidłowo procedury startowej, a silnik w jego samochodzie nie wszedł na odpowiednie obroty.

Brytyjczyk spadł aż na 18. miejsce. W dalszej części rywalizacji zdołał jednak wyprzedzić kilku zawodników i ostatecznie przekroczył linię mety na siódmej pozycji.

Pierwsza wygrana Norrisa w sezonie

Norris odniósł pierwsze zwycięstwo w tegorocznych mistrzostwach. Poprzednio wygrał w listopadzie 2025 roku podczas Grand Prix Brazylii w São Paulo. W maju triumfował również w sprincie w Miami.

Dzięki wygranej na Hungaroringu kierowca McLarena awansował na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Po 11 rundach ma na koncie 128 punktów.

Liderem mistrzostw pozostaje Antonelli, który za trzecie miejsce na Węgrzech dopisał do swojego dorobku kolejne punkty. Włoch ma już 50 punktów przewagi nad Hamiltonem.

Grand Prix Węgier było ostatnią rundą przed wakacyjną przerwą. Następny wyścig, Grand Prix Holandii, zaplanowano na 23 sierpnia.

Wyniki Grand Prix Węgier

Lando Norris (McLaren) – 1:39.56,180

Max Verstappen (Red Bull) – strata 15,080 s

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 18,728 s

Charles Leclerc (Ferrari) – 23,840 s

Lewis Hamilton (Ferrari) – 24,540 s

Isack Hadjar (Red Bull) – 55,488 s

George Russell (Mercedes) – 57,503 s

Liam Lawson (Racing Bulls) – strata jednego okrążenia

Nico Hülkenberg (Audi) – strata jednego okrążenia

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – strata jednego okrążenia

Klasyfikacja generalna kierowców po 11 rundach

Andrea Kimi Antonelli – 219 pkt

Lewis Hamilton – 169 pkt

George Russell – 160 pkt

Charles Leclerc – 138 pkt

Lando Norris – 128 pkt

Max Verstappen – 109 pkt

Oscar Piastri – 92 pkt

Isack Hadjar – 68 pkt

Liam Lawson – 43 pkt

Pierre Gasly – 42 pkt

Klasyfikacja konstruktorów

Mercedes – 379 pkt

Ferrari – 307 pkt

McLaren – 220 pkt

Red Bull – 177 pkt

Racing Bulls – 66 pkt

Alpine – 61 pkt

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Źródło PAP
Tematy: F1Lando Norrisgrand prix węgier
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