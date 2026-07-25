Jonatan Braut Brunes w Sparcie Praga. Raków Częstochowa sporo zarobił

Brunes w Rakowie grał dwa lata
Brunes, który za dwa tygodnie skończy 26 lat, jest wychowankiem Bryne FK, a do Rakowa trafił 26 lipca 2024 z belgijskiego klubu Oud-Heverlee Leuven. Z drużyną "Czerwono-Niebieskich" zdobył w tym roku tytuł wicemistrzów Polski, a także dotarł do finału Pucharu Polski i 1/8 finał Ligi Konferencji.
W drużynie "Medalików" rozegrał 81 spotkań, w których strzelił 40 goli. Na te liczby złożyły się 64 mecze w ekstraklasie, 12 w Lidze Konferencji (łącznie z eliminacjami) i pięć w Pucharze Polski (bramki to odpowiednio 30 i po pięć).
Brunes w końcu przeprowadził się do Pragi
W środę Brunes jeszcze trenował z drużyną, ale w czwartek nie było go na stadionie podczas zwycięskiego meczu Rakowa w eliminacjach Ligi Konferencji z Vallettą FC (3:1). Przed rokiem o pozyskanie Brunesa starała się Slavia Praga, ale ostatecznie Norweg pozostał w Częstochowie, a jego kontrakt z Rakowem miał obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.