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Jonatan Braut Brunes w Sparcie Praga. Raków Częstochowa sporo zarobił

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:00
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Jonatan Braut Brunes w Sparcie Praga. Raków Częstochowa sporo zarobił
Jonatan Braut Brunes w Sparcie Praga. Raków Częstochowa sporo zarobił/Shutterstock
6 milionów euro - tyle według nieoficjalnych informacji Raków Częstochowa zarobił na transferze Jonatana Brauta Brunesa. Klub spod Jasnej Góry sprzedał napastnika z Norwegii do Sparty Praga.

Brunes w Rakowie grał dwa lata

Brunes, który za dwa tygodnie skończy 26 lat, jest wychowankiem Bryne FK, a do Rakowa trafił 26 lipca 2024 z belgijskiego klubu Oud-Heverlee Leuven. Z drużyną "Czerwono-Niebieskich" zdobył w tym roku tytuł wicemistrzów Polski, a także dotarł do finału Pucharu Polski i 1/8 finał Ligi Konferencji.

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W drużynie "Medalików" rozegrał 81 spotkań, w których strzelił 40 goli. Na te liczby złożyły się 64 mecze w ekstraklasie, 12 w Lidze Konferencji (łącznie z eliminacjami) i pięć w Pucharze Polski (bramki to odpowiednio 30 i po pięć).

Brunes w końcu przeprowadził się do Pragi

W środę Brunes jeszcze trenował z drużyną, ale w czwartek nie było go na stadionie podczas zwycięskiego meczu Rakowa w eliminacjach Ligi Konferencji z Vallettą FC (3:1). Przed rokiem o pozyskanie Brunesa starała się Slavia Praga, ale ostatecznie Norweg pozostał w Częstochowie, a jego kontrakt z Rakowem miał obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

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Źródło PAP
Tematy: transferraków częstochowaJonatan Braut Brunes
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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