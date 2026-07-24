Fury pocałował Wacha w czasie walki. Polak wytrzymał w ringu 7 rund

Fury walczył na pełnym luzie

Brytyjczyk, który szykuje się do prestiżowego starcia ze swoim rodakiem Anthonym Joshuą rozpoczął pojedynek wyprowadzając proste ciosy. Zmieniał pozycje z normalnej na mańkuta. 46-letni Polak szukał swojej szansy w mocnym uderzeniu, widać było jednak różnicę szybkości.

Po upływie kolejnych minut były dwukrotny mistrz świata podkręcił tempo. W piątej rundzie zamknął rywala w narożniku, trafił kilka razy, wciąż jednak bez większych strat po stronie Wacha. Fury walczył na pełnym luzie. W pewnym momencie nawet pocałował swojego rywala.

Tyson Fury appeared to kiss Mariusz Wach mid-fight 💋😂 pic.twitter.com/YgObwYlu8O — Sun Sport (@SunSport) July 24, 2026

Wach kompletnie opadł z sił

Polski pięściarz z każdą kolejną minutą pojedynku bardziej zaczął odczuwać zmęczenie, niż siłę ciosów przeciwnika. Po siódmym starciu wyglądał już na bardzo wyczerpanego i z ulgą przyjął gong na przerwę.

Po niej jednak nie przystąpił już do walki. Sędzia ogłosił wygraną "Króla Cyganów" przez techniczny nokaut. Pojedynek był zakontraktowany na 10 rund, a dochód zostanie przeznaczony na wsparcie ubogich dzieci w Tajlandii.

🚨 Tyson Fury just beat Mariusz Wach by TKO in the 7th round



Made him quit on his stool 👀



(via @boxingkingmedia) pic.twitter.com/5RsO6nUofW — Championship Rounds (@ChampRDS) July 24, 2026

Fury szykuje się do "bitwy o Anglię"

37-letni Fury przygotowując się do walki z Wachem był lżejszy od przeciwnika po raz pierwszy od 15 lat. Brytyjczyk ważył 120 kg, a Polak - 132 kg. Wach przegrał siedem z ostatnich dziesięciu walk, w tym przez nokaut z Brytyjczykiem Mosesem Itaumą dwa lata temu.

Zwycięstwo Fury'ego jest wstępem do długo oczekiwanego starcia z Joshuą, który w sobotę w Arabii Saudyjskiej stoczy rozgrzewkową walkę z Albańczykiem Kristianem Prengą. Stawką planowanego na koniec roku pojedynku ma być tytuł króla brytyjskiego boksu oraz ogromny prestiż. Walka reklamowana jest jako narodowa "bitwa o Anglię".