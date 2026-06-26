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Zamieszanie z walką Mayweathera z Pacquiao. "Pozwy, konflikty i impas finansowy"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:13
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Zamieszanie z walką Mayweathera z Pacquiao. "Pozwy, konflikty i impas finansowy"
Zamieszanie z walką Mayweathera z Pacquiao. "Pozwy, konflikty i impas finansowy"/Shutterstock
Kibice boksu będą zawiedzeni. Zaplanowany na wrzesień w Las Vegas rewanżowy pojedynek Floyd Mayweather - Manny Pacquiao został przełożony. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do walki dwóch legendarnych pięściarzy. Informację przekazał obóz Filipińczyka.

W tym roku Mayweather i Pacquiao nie skrzyżują rękawic

Jak wyjaśniono, decyzja ta jest wynikiem "burzliwej mieszanki pozwów, konfliktów w terminarzu i impasu finansowego w obozie Mayweathera". Dodano, że w tym roku na pewno nie dojdzie do walki.

Plan tego starcia zaprezentował w lutym Netflix, który miał transmitować galę. Mayweather oświadczył wtedy, że będzie to jedynie pojedynek pokazowy, podczas gdy Pacquiao stał na stanowisku, że podpisał kontrakt na oficjalną walkę.

Informacja o przełożeniu pojedynku dwóch pięściarskich legend pojawiło się nazajutrz po tym, jak stacja ESPN przekazała, że nie dojdzie do skutku zaplanowana na sobotę pokazowa walka Amerykanina z grecką gwiazdą kickboxingu Mikiem Zambidisem, która miała się odbyć w Atenach.

Mayweather wygrał walkę stulecia

Mayweather i Pacquiao zmierzyli się już 2 maja 2015 roku w Las Vegas o zunifikowany tytuł wagi półśredniej. Amerykanin zwyciężył w "walce stulecia" - jak ją określano - jednogłośną decyzją sędziów, a wydarzenie wygenerowało rekordowe 4,6 mln dolarów przychodów z pay-per-view.

49-letni Mayweather zakończył karierę bokserską w 2017 roku z kompletem 50 zwycięstw. Od tego czasu brał udział w licznych walkach pokazowych.

Prawie dwa lata młodszy Pacquiao oficjalnie rozstał się z ringiem w 2021 roku z bilansem 62 zwycięstw, trzech remisów i ośmiu porażek. Filipińczyk angażował się również w działalność polityczną - w latach 2016-22 był senatorem. W trakcie swojej kadencji wspierał m.in. bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Później bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu. W lipcu stoczył walkę zawodową z Amerykaninem Mario Barriosem, która zakończyła się remisem.

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Źródło PAP
Tematy: walkaManny PacquiaoFloyd Mayweather
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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