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Wiemy, ile Mariusz Wach zarobi za walkę z Tysonem Furym. Szału nie ma

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:01
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Wiemy, ile Mariusz Wach zarobi za walkę z Tysonem Furym. Szału nie ma
Wiemy, ile Mariusz Wach zarobi za walkę z Tysonem Furym. Szału nie ma/East News
Mariusz Wach i Tyson Fury w tajskiej Pattayi zmierzą się w walce o pas WBC METTA Humanitarian Belt. Piątkowego pojedynku bokserów niestety nie będzie można zobaczyć na żywo w żadnej stacji telewizyjnej. Wiemy za to, ile na walce zarobi 46-letni Polak.

Fury potrenuje na Wachu

Zdecydowanym faworytem walki jest Fury. Brytyjczyk przygotowuje się do ewentualnego starcia z Anthonym Joshuą. Spotkanie w ringu z Wachem ma być dla niego treningiem i przetarciem przed rywalizacją z dużo groźniejszym rywalem.

Polski pięściarz zdaje sobie sprawę z przewagi 37-latka, ale nie zamierza ułatwiać mu zadania. Przegrałem ostatnio kilka walk, zrobię jednak wszystko, aby pokrzyżować plany promotorom i nie dopuścić do walki Fury'ego z Joshuą - podkreślił Wach.

Wach wypłatę dostanie w euro

Niezależnie od wyniku walki polski bokser nie zostanie z pustymi rękoma. Ile zarobi? Na łamach serwisu "mma.pl" Wach przyznał, że będzie to trochę mniej niż 100 tysięcy dolarów. Mniej, prawie tyle… Wypłata w euro - zdradził nasz rodak.

Fury lepszy od Machmudowa. "Król Cyganów" wyzwał do walki Joshuę
Fury lepszy od Machmudowa. "Król Cyganów" wyzwał do walki Joshuę

Niestety walki w Fury - Wach nie obejrzymy na żywo w żadnej telewizji. Pojedynek Brytyjczyka z Polakiem zostanie pokazany dopiero w trzecim sezonie serialu "Rodzina Furych" na Netfliksie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: boksTyson FuryMariusz Wach
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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