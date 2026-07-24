Wiemy, ile Mariusz Wach zarobi za walkę z Tysonem Furym. Szału nie ma

Fury potrenuje na Wachu

Zdecydowanym faworytem walki jest Fury. Brytyjczyk przygotowuje się do ewentualnego starcia z Anthonym Joshuą. Spotkanie w ringu z Wachem ma być dla niego treningiem i przetarciem przed rywalizacją z dużo groźniejszym rywalem.

Polski pięściarz zdaje sobie sprawę z przewagi 37-latka, ale nie zamierza ułatwiać mu zadania. Przegrałem ostatnio kilka walk, zrobię jednak wszystko, aby pokrzyżować plany promotorom i nie dopuścić do walki Fury'ego z Joshuą - podkreślił Wach.

Wach wypłatę dostanie w euro

Niezależnie od wyniku walki polski bokser nie zostanie z pustymi rękoma. Ile zarobi? Na łamach serwisu "mma.pl" Wach przyznał, że będzie to trochę mniej niż 100 tysięcy dolarów. Mniej, prawie tyle… Wypłata w euro - zdradził nasz rodak.

Niestety walki w Fury - Wach nie obejrzymy na żywo w żadnej telewizji. Pojedynek Brytyjczyka z Polakiem zostanie pokazany dopiero w trzecim sezonie serialu "Rodzina Furych" na Netfliksie.