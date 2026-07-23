Nieudany powrót piłkarzy GKS Katowice do europejskich pucharów

Miłe złego początki piłkarzy z Katowic

Lepiej mecz dla GKS nie mógł się rozpocząć. Już w 6. minucie goście objęli prowadzenie. Z rzutu rożnego dośrodkował Bartosz Nowak, a piłkę do siatki głową skierował Lukas Klemenz.

Nie ma to jak stały fragment gry 😎💪



GKS Katowice wychodzi na prowadzenie w Żylinie! Lukas Klemenz był bezkonkurencyjny w powietrzu 🔥



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Niestety na tym wszystko co dobre dla katowiczan się skończyło. Z każdą kolejną minutą podopieczni Rafała Górka prezentowali się na boisku coraz gorzej.

Żilina zdominowała GKS

Widząc nieporadność i zagubienie przeciwnika do ataku ruszyli miejscowi. Przewaga MSK Żilina rosła z upływem czasu. Wysiłek gospodarzy nagrodzony został w 29. minucie. W polu karnym po faulu Alana Czerwińskiego padł Marko Roginic, a sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr.

Piłkę na "wapnie" ustawił Miroslav Kacer. Debiutujący w bramce GKS Gabriel Kobylak wyczuł intencję strzelca, ale kapitan słowackiego zespołu uderzył poza jego zasięgiem i futbolówka po odbiciu od słupka wpadła do siatki.

Do przerwy GKS Katowice remisuje w Żylinie!



Piłka odbita od słupka trafiła do bramki...



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GKS obudził się po stracie gola

Do przerwy wynik już się nie zmienił, ale tuż po zmianie stron kobylaka pokonał Timotej Hranica. Sprzed pola karnego uderzył Frantisek Kosa. Bramkarz drużyny z Katowic odbił piłkę wprost pod nogi rywala, który nie miał kłopotu z umieszczeniem jej między słupkami.

Wynik na razie niezadowalający, ale GieKSa walczy dalej!



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Stracony gol podziałał na drużynę z Katowic pobudzająco. Gracze z Górnego Śląska przejęli inicjatywę. Zepchnęli miejscowych do defensywy. Kilka razy zakotłowało się przed bramką MSK Żilina, ale Jakub Badzgon drugi raz w tym meczu nie dał się pokonać i wynik już się nie zmienił.