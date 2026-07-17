GKS Katowice poznała rywala w Lidze Konferencji. Łatwo nie będzie

Trener rywali dobrze zna polską piłkę

Zespół słowacki rywalizował z chorwackim Hajdukiem Split w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwsze spotkanie u siebie wygrał Hajduk 2:0, czwartkowy rewanż skończył się zwycięstwem MSK 2:1. Drużyna z Żyliny zagra w tej sytuacji w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Trenerem MSK jest Pavol Stano, były piłkarz polskich klubów, a następnie szkoleniowiec Wisły Płock i Górnika Łęczna. W jego drużynie od 66. minuty grał były zawodnik Cracovii Fabian Bzdyl, a jedną z bramek zdobył Marko Roginić, w przeszłości reprezentujący barwy m.in. Podbeskidzia Bielsko-Biała, GKS Katowice i Górnika Łęczna.

GKS czekał 23 lata

Katowiczanie, po zajęciu piątego miejsca w Ekstraklasie, wracają na europejskie stadiony po 23 latach. GKS ostatnio grał w kwalifikacjach Pucharu UEFA. Na finiszu sezonu 2002/03 katowicki klub (pod nazwą Dospel, narzuconą przez sponsora) zajął trzecie miejsce w tabeli, za Wisłą Kraków i Dyskobolią Grodzisk Wlkp. Katowickich piłkarzy do tego sukcesu doprowadził Jan Żurek, który zaraz potem stracił posadę przy Bukowej, a jego miejsce zajął Edward Lorens.

Latem 2003 Dospel stanął u wrót europejskich pucharów. Wydawało się, że nie powinien mieć problemów z macedońskim zespołem Cementarnica Skopje w rundzie eliminacji Pucharu UEFA. Tymczasem górą byli rywale, po dwóch remisach 0:0 w Skopje i 1:1 w Katowicach, gdyż wtedy jeszcze gol strzelony na wyjeździe liczył się podwójnie.

Trener Lorens dostał podczas konferencji prasowej po rewanżu od przedstawicieli niezadowolonych katowickich kibiców symboliczną walizeczkę. Wcześniej sympatycy katowickiej drużyny wychodząc ze stadionu krzyczeli, żeby się pakował.

Po potędze GKS - 10 lat z rzędu występów w europejskich pucharach - nie było śladu. Kibicom pozostały na długo wspomnienia, choćby wyeliminowania greckiego Arisu Saloniki i francuskiego Girondins Bordeaux w drodze do 3. rundy pucharu UEFA jesienią 1994 roku.

Obecny szkoleniowiec Katowiczan Rafał Górak wrócił do klubu latem 2019 roku, po spadku drużyny do drugiej ligi. W maju 2024 świętował z zespołem awans do ekstraklasy po 19-letniej przerwie. Wiosną 2025 roku piłkarze przenieśli się na nowy, większy stadion i to na nim zagrają po 23 latach w europejskich pucharach.