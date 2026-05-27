Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. Jeden gol rozstrzygnął losy finału

Piłkarze Rayo zlekceważyli Whartona
Rayo Vallecano, które w fazie zasadniczej wygrało m.in. z Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok w finale musiało uznać wyższość angielskiego zespołu. Losy meczu rozstrzygnęły się w drugiej połowie spotkania. Do przerwy było 0:0.
W 51. do przodu ruszył Adam Wharton. Piłkarz Crystal Palace podprowadził piłkę przed pole karne i przy biernej postawie rywali uderzył mocno z dystansu. Augusto Batalla nie zdołał złapać futbolówki. Odbił ją przed siebie, a Jean-Philippe Mateta z pięciu metrów dobił ją do pustej bramki.
Trzeci triumf Anglików w Lidze Konferencji
Crystal Palace jest trzecim angielskim zespołem i trzecim mającym swoją siedzibę w stolicy kraju, który wygrał Ligę Konferencji. Środowy finał zakończył piątą edycję tych rozgrywek. Na liście triumfatorów oprócz "Orłów" są AS Roma, West Ham United, Olympiakos Pireus i Chelsea Londyn. Dzięki zwycięstwu w finale piłkarze Crystal Palace w przyszłym sezonie zagrają w rozgrywkach Ligi Europy.