Liga Konferencji. Crystal Palace i Rayo Vallecano awansowały do finału

Oyedele na ławce rezerwowych

Crystal Palace zdobył w pierwszym meczu półfinałowym w Krakowie dużą zaliczkę, pokonując Szachtara 3:1. W rewanżu na własnym stadionie wygrał 2:1 po samobójczym trafieniu Brazylijczyka Pedro Henrique (25.) i golu Senegalczyka Ismaili Sarra (52.). Honorową bramkę dla drużyny ukraińskiej zdobył Brazylijczyk Eguinaldo (34.).

Z kolei Rayo Vallecano dwukrotnie wygrało po 1:0. W czwartek w Strasburgu, podobnie jak przed tygodniem w Madrycie, zdobywcą bramki był Brazylijczyk Alemao (42.). W drużynie gospodarzy na ławce rezerwowych siedział polski piłkarz Maxi Oyedele.

Zarówno dla Crystal Palace, jak i Rayo Vallecano awans do finału LK jest największym osiągnięciem w europejskich pucharach.

Raków zaszedł najdalej

W rozgrywkach Ligi Konferencji brały udział cztery polskie zespoły. Najdalej, do 1/8 finału, zaszły Raków Częstochowa, wyeliminowany przez Fiorentinę, oraz Lech Poznań, który w dwumeczu uległ Szachtarowi. Rundę wcześniej - w barażu o 1/8 finału - pożegnała się z rywalizacją Jagiellonia Białystok, a Legia Warszawa nie przeszła fazy ligowej.

Finał zostanie rozegrany 27 maja w Lipsku.