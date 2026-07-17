Tak Szymon Marciniak zareagował na wybór sędziego finału mistrzostw świata

Marciniak bił brawo, ale...

Marciniak na tegorocznym mundialu prowadził dwa mecze. Polak był rozjemcą tylko w fazie grupowej, w starciach Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1). Po pierwszym występie do arbitra z Płocka było sporo zastrzeżeń. Zdaniem wielu Marciniak powinien ukarać Lionela Messiego czerwoną kartką. Argentyńczyk faulem naraził zdrowie rywala na kontuzję. Zagranie piłkarza Interu Miami było bardzo niebezpieczne. Polski sędzia wykazał się jednak wielką wyrozumiałością dla 39-latka.

Marciniak cztery lata temu w Katarze dostąpił zaszczytu prowadzenia finału mistrzostw świata. Tym razem również był wymieniany w gronie kandydatów do sędziowania ostatniego meczu na mundialu. Ostatecznie jednak FIFA zdecydowała, że zrobi to Vincić.

Jak na taką decyzję zareagował Marciniak? W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać polskiego arbitra w momencie ogłaszania nazwiska sędziego, który poprowadzi finał mundialu. Marciniak bił brawo, ale na jego twarzy chyba widać lekki zawód.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Mecz o trzecie miejsce też nie dla Marciniaka

Słoweńcowi na liniach pomagać mu będą rodacy: Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.

FIFA ogłosiła także obsadę sędziowską meczu o trzecie miejsce, w którym Francją zmierzy się z Anglią. Arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Jego asystentami będą Jorge Urrego i Tulio Moreno, a technicznym - Marokańczyk Jalal Jayed.