Atletico Madryt przejdzie do historii mundialu. Rekord Juventusu pobity po 92 latach

Dziesięciu zawodników Atletico w finale

W niedzielnym finale mistrzostw świata zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. W kadrach obu zespołów znajduje się łącznie dziesięciu piłkarzy, którzy na co dzień występują w Atletico Madryt.

Argentyńską część madryckiego klubu reprezentują Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez oraz Julian Alvarez. Trenerem Atletico jest ich rodak Diego Simeone.

W reprezentacji Hiszpanii znalazło się natomiast czterech zawodników Atletico: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo.

Rekord Juventusu przetrwał od 1934 roku

Atletico pobije osiągnięcie należące od 92 lat do Juventusu Turyn. Podczas mistrzostw świata w 1934 roku w finale wystąpiło dziewięciu piłkarzy włoskiego klubu.

W kadrze późniejszych mistrzów świata znaleźli się wówczas Gianpiero Combi, Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari, Luis Monti, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta, Umberto Caligaris, Felice Borel i Mario Varglien.

Finał w pobliżu Nowego Jorku

Decydujący mecz turnieju zostanie rozegrany w niedzielę w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.