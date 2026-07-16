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Atletico Madryt przejdzie do historii mundialu. Rekord Juventusu pobity po 92 latach

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:41
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Atletico Madryt przejdzie do historii mundialu. Rekord Juventusu pobity po 92 latach
Atletico Madryt przejdzie do historii mundialu. Rekord Juventusu pobity po 92 latach/Shutterstock
Aż dziesięciu zawodników Atletico Madryt znalazło się w kadrach reprezentacji Hiszpanii i Argentyny, które awansowały do finału mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Hiszpański klub ustanowi tym samym nowy rekord liczby piłkarzy z jednego zespołu uczestniczących w decydującym meczu mundialu.

Dziesięciu zawodników Atletico w finale

W niedzielnym finale mistrzostw świata zmierzą się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. W kadrach obu zespołów znajduje się łącznie dziesięciu piłkarzy, którzy na co dzień występują w Atletico Madryt.

Argentyńską część madryckiego klubu reprezentują Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico Gonzalez oraz Julian Alvarez. Trenerem Atletico jest ich rodak Diego Simeone.

W reprezentacji Hiszpanii znalazło się natomiast czterech zawodników Atletico: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena i Alejandro Grimaldo.

Rekord Juventusu przetrwał od 1934 roku

Atletico pobije osiągnięcie należące od 92 lat do Juventusu Turyn. Podczas mistrzostw świata w 1934 roku w finale wystąpiło dziewięciu piłkarzy włoskiego klubu.

W kadrze późniejszych mistrzów świata znaleźli się wówczas Gianpiero Combi, Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari, Luis Monti, Raimundo Orsi, Virginio Rosetta, Umberto Caligaris, Felice Borel i Mario Varglien.

Finał w pobliżu Nowego Jorku

Decydujący mecz turnieju zostanie rozegrany w niedzielę w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21 czasu polskiego.

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Źródło PAP
Tematy: Atletico Madrytmundial 2026La Liga
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