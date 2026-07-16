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Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:30
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Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych
Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych/East News
Szykuje się wielka zmiana w reprezentacji Polski. Od wielu lat partnerem technicznym biało-czerwonych była firma Nike. Współpraca jednak dobiega końca i od 2027 roku nasi piłkarze będą grać w nowych koszulkach, które przygotuje niemiecki producent - Adidas.

Trzy paski na koszulkach polskich piłkarzy

Informacje o zmianie dostawcy strojów dla piłkarzy reprezentacji Polski poinformował branżowy portal Footy Headlines. Tradycyjnie będą dominować dwa kolory biały i czerwony, ale niemiecki producent przygotował kilka niespodzianek.

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Nowe "domowe" koszulki, w których podopieczni Jana Urbana będą rozgrywać mecze na polskich stadionach w białych koszulkach z czerwonymi akcentami. Nowością będą charakterystyczne dla firmy Adidas paski, które umieszczone zostaną na ramionach.

"Rewolucja" w strojach wyjazdowych

Do większej rewolucji dojdzie w przypadku strojów "wyjazdowych". Niemiecka firma zdecydowała się na czerwono-pomarańczową kolorystykę. Tego drugiego koloru w historii polskiego futbolu jeszcze nie było.

W tym komplecie logo Adidas w pomarańczowym kolorze znajdzie się na piersi piłkarzy. W ten sposób stroje mają nawiązywać do legendarnych koszulek reprezentacji Polski z lat 70' i 80', w których reprezentacja Polski zdobywała medale na mistrzostwach świata.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: reprezentacja PolskikoszulkiAdidas
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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