Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych

Trzy paski na koszulkach polskich piłkarzy

Informacje o zmianie dostawcy strojów dla piłkarzy reprezentacji Polski poinformował branżowy portal Footy Headlines. Tradycyjnie będą dominować dwa kolory biały i czerwony, ale niemiecki producent przygotował kilka niespodzianek.

Nowe "domowe" koszulki, w których podopieczni Jana Urbana będą rozgrywać mecze na polskich stadionach w białych koszulkach z czerwonymi akcentami. Nowością będą charakterystyczne dla firmy Adidas paski, które umieszczone zostaną na ramionach.

"Rewolucja" w strojach wyjazdowych

Do większej rewolucji dojdzie w przypadku strojów "wyjazdowych". Niemiecka firma zdecydowała się na czerwono-pomarańczową kolorystykę. Tego drugiego koloru w historii polskiego futbolu jeszcze nie było.

W tym komplecie logo Adidas w pomarańczowym kolorze znajdzie się na piersi piłkarzy. W ten sposób stroje mają nawiązywać do legendarnych koszulek reprezentacji Polski z lat 70' i 80', w których reprezentacja Polski zdobywała medale na mistrzostwach świata.