Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych

Trzy paski na koszulkach polskich piłkarzy
Informacje o zmianie dostawcy strojów dla piłkarzy reprezentacji Polski poinformował branżowy portal Footy Headlines. Tradycyjnie będą dominować dwa kolory biały i czerwony, ale niemiecki producent przygotował kilka niespodzianek.
Nowe "domowe" koszulki, w których podopieczni Jana Urbana będą rozgrywać mecze na polskich stadionach w białych koszulkach z czerwonymi akcentami. Nowością będą charakterystyczne dla firmy Adidas paski, które umieszczone zostaną na ramionach.
"Rewolucja" w strojach wyjazdowych
Do większej rewolucji dojdzie w przypadku strojów "wyjazdowych". Niemiecka firma zdecydowała się na czerwono-pomarańczową kolorystykę. Tego drugiego koloru w historii polskiego futbolu jeszcze nie było.
W tym komplecie logo Adidas w pomarańczowym kolorze znajdzie się na piersi piłkarzy. W ten sposób stroje mają nawiązywać do legendarnych koszulek reprezentacji Polski z lat 70' i 80', w których reprezentacja Polski zdobywała medale na mistrzostwach świata.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.