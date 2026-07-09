Czy Urban będzie powoływał Lewandowskiego po transferze do USA? Selekcjoner mówi o jednym warunku

Tylko Messi zarabia więcej od Lewandowskiego

Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniła się pod koniec czerwca. Najlepszy polski piłkarz po rozstaniu z Barceloną przez ponad miesiąc pozostawał bez klubu. 37-latek miał kilka ofert. Ostatecznie zdecydował się na grę za oceanem. "Lewy" podpisał kontrakt z Chicago Fire.

Na mocy umowy Polak stał się jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w lidze MLS. Większą pensję od niego ma tylko występujący w Interze Miami Lionel Messi. Lewandowski oficjalnie w nowym klubie zostanie zaprezentowany 14 lipca.

Drzwi do kadry dla Lewandowskiego zawsze są otwarte

Czy Lewandowski po transferze do Chicago Fire nadal będzie powoływany do reprezentacji Polski? Głos w tej sprawie zabrał selekcjoner biało-czerwonych. Urban stawia sprawę jasno. Jest jeden warunek. Lewandowski musi chcieć dalej grać w kadrze, a na razie kapitan naszej narodowej drużyny nie określił się w sprawie swojej dalszej przyszłości w reprezentacji.

Decyzja należy do Roberta i dajmy mu spokojnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam na miejscu. Czeka go nowa liga, nowy kontynent. Dla niego zawsze drzwi są otwarte, mówiłem już o tym. Niezależnie od tego, co by wybrał w kwestii klubu, gdzie by wybrał. No chyba, że zakończyłby karierę. Wtedy byłoby trudniej. To kwestia zastanowienia się i myślę tutaj o Robercie. On musi pomyśleć, co i jak. Z naszej strony nic się nie zmieniło - powiedział powiedział Urban w rozmowie z "Weszlo.com".