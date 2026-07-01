Zrzekł się numeru na rzecz Lewandowskiego. Chicago Fire zarobi na tym krocie

Cuypers oddał numer Lewandowskiemu

Lewandowski w koszulce z 9. na plecach występował praktycznie przez całą swoją karierę. W Barcelonie podobnie jak teraz w Chicago Fire ten numer przed transferem Polaka był zajęty. Jednak Memphis Depay zgodzi się go oddać Polakowi. Zapewne władze klubu pomogły podjąć Holendrowi taką decyzję odpowiednią premią finansową.

Teraz sytuacja się powtórzyła. Dotychczas w Chicago Fire z 9. występował Hugo Jean-Marc Cuypers. 29-letni Belg po zakontraktowaniu Lewandowskiego, zrzekł się numeru na rzecz Polaka. To jeden z najlepszych napastników, którzy nosili 9. w historii i nie wyglądałoby dobrze, gdyby grał z innym numerem. To nie była dla mnie trudna decyzja. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy wiele i będziemy odnosić sukcesy - powiedział Cuypers.

Officially official 9️⃣ pic.twitter.com/EsXtufjyNg — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 30, 2026

Prawie 200 dolarów za koszulkę Chicago Fire

Z "polubownego" załatwienia sprawy cieszyć mogą się też szefowie Chicago Fire. Po pierwsze sprawa koszulki z numerem 9 nie popsuje atmosfery w szatni i nie stanie się źródłem konfliktu między piłkarzami.

Po drugie "Strażacy" już mogą rozpocząć sprzedaż koszulek z nazwiskiem "Lewandowski" i numerem 9. W internetowym sklepie kluby z "Wietrznego Miasta" za meczowy trykot piłkarzy Fire trzeba zapłacić 194.99 dolarów.

Tylko Messi będzie zarabiał więcej od Lewandowskiego

Kontrakt Lewandowskiego z klubem z amerykańskiej ligi MLS ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata. Umowa została zawarta z opcją przedłużenia o rok. 37-letni stał się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem grającym w USA.

Według nieoficjalnych informacji za oceanem na grze w piłkę tylko Lionel Messi będzie lepiej zarabiał od Lewandowskiego. Wartość kontraktu Polaka, wliczając wszystkie dodatki, ma wynieść około 20 mln dolarów za sezon.

Debiut Lewandowskiego w barach Chicago Fire może nastąpić już 17 lipca. Tego dnia nowa drużyna byłego napastnika Barcelony zmierzy się z Vancouver Whitecaps. W kolejnych dniach "Strażacy" zagrają z Interem Miami, New York City oraz Charlotte FC.