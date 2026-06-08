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Robert Lewandowski nie trafi do tego klubu. Transfer spalił na panewce

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:53
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Robert Lewandowski nie trafi do tego klubu. Transfer spalił na panewce
Robert Lewandowski nie trafi do tego klubu. Transfer spalił na panewce/East News
Robert Lewandowski nie będzie grał w barwach Fenerbahce Stambuł. Hakan Safi obiecał transfer Polaka, jeśli zostanie prezydentem tureckiego klubu. Biznesmen jednak przegrał wybory. To oznacza, że plany sprowadzenia 37-letniego napastnika spaliły na panewce.

Yildirim pokonał Safiego

Po ośmiu latach przerwy ponownie prezydentem Fenerbahce będzie Aziz Yildirim. 73-letni biznesmen z branży budowlanej, kierował już klubem w latach 1998–2018. Pokonał Safiego w wyniku głosowania członków klubu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w niedzielę w stambulskiej dzielnicy Kadikoy.

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Wybory zostały ogłoszone po tym, jak o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy szef klubu Sadettin Saran. W czwartek sąd skazał go na 2,5 roku więzienia za podżeganie do nielegalnych zakładów bukmacherskich.

Safi kusił swoich zwolenników wizją pozyskania m.in. Lewandowskiego, a tureckie media prześcigały się w informacjach o tym, że Polak miał zaakceptować ofertę, w której proponowano mu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon i zarobki na poziomie 10 a 15 mln euro rocznie.

Lewandowski po czterech latach rozstał się z Barceloną

37-letni napastnik 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W edycji 2025/26 Lewandowski wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze. Na początku spekulacji łączono go głównie z Arabią Saudyjską lub amerykańsko-kanadyjską ligą MLS. Chęć jego zatrudnienia wyrażały też kluby włoskie, ale raczej nie byłyby w stanie spełnić oczekiwań finansowych Polaka.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaRobert LewandowskilewandowskiFenerbahce Stambuł
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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