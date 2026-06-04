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Lewandowski uciekł przed dziennikarzami. Czy to był jego ostatni mecz w reprezentacji?

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:29
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Lewandowski uciekł przed dziennikarzami. Czy to był jego ostatni mecz w reprezentacji?
Lewandowski uciekł przed dziennikarzami. Czy to był jego ostatni mecz w reprezentacji?/PAP
To nie był udany występ Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski w pojedynku z Nigerią zmarnował dwie stuprocentowe okazje do strzelenia gola. Po spotkaniu były piłkarz Barcelony nie miał ochoty na rozmowę z dziennikarzami. Czy to był jego ostatni mecz w biało-czerwonych barwach?

Lewandowski nie miał ochoty na rozmowę z mediami

Nigeryjscy obrońcy bez pardonu traktowali Lewandowskiego. 37-letni napastnik nie miał łatwego życia z silnymi fizycznie przeciwnikami. Mimo, że piłkarze z Afryki nie odstępowali go na krok, to dwukrotnie udało mu się znaleźć w stuprocentowej sytuacji do pokonania bramkarza rywali. W obu przypadkach górą był Maduka Okoye. Gdyby choć raz piłka wpadła do siatki, to być może mecz nie zakończyłby się remisem 2:2.

Po spotkaniu Lewandowski nie miał ochoty na rozmowę z dziennikarzami. Kapitan szybko przeszedł przez strefę wyznaczoną dla przedstawicieli mediów i nie zamienił z nimi ani słowa. W nocy najlepszy polski piłkarz na Instagramie zamieścił kilka zdjęć, ale nie dołączył do nich żadnego opisu.

Urban nie wie, co dalej z Lewandowskim

Od dłuższego czasu trwa dyskusja, czy Lewandowski zakończy wkrótce reprezentacyjną karierę. Spekulacje nasiliły się po tym, jak biało-czerwoni nie awansowali na mundial. Sam zainteresowany po przyjeździe na zgrupowanie przed meczami z Ukrainą i Nigerią nie potrafił dać jednoznacznej odpowiedzi.

Po środowym meczu o dalszą przyszłość Lewandowskiego w kadrze zapytany został Jan Urban. Nie wiem. I moim zdaniem on też jeszcze nie wie.... Ale to takie gdybanie moje - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

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Kolejne spotkania biało-czerwoni rozegrają we wrześniu i październiku w dywizji B Ligi Narodów. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Szwecja i Rumunia. Czy zagra w nich Lewandowski?

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Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaRobert Lewandowskilewandowskireprezentacja Polski
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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