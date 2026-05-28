Lewandowski zameldował się na zgrupowaniu kadry i powiedział, kiedy zakończy reprezentacyjną karierę

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
58 minut temu
Robert Lewandowski jest już na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Kapitan biało-czerwonych wziął udział w konferencji prasowej. Został na niej zapytany o swoją dalszą przyszłość w narodowej drużynie. Były gracz Barcelony przyznał, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w kadrze.

Lewandowski wkrótce będzie miał nowy klub

Biało-czerwoni rozpoczęli w czwartek zgrupowanie we Wrocławiu. Właśnie tutaj podejmą w niedzielę Ukrainę, a 3 czerwca zagrają z Nigerią w Warszawie. Żadna z tych drużyn narodowych nie awansowała na mundial w Ameryce Północnej.

W gronie powołanych przez Jana Urbana piłkarzy jest prawie 38-letni Lewandowski, który ogłosił niedawno zakończenie występów w Barcelonie i od 1 lipca będzie miał nowego pracodawcę.

Lewandowski nie ma nic zaplanowanego

Lewandowski zapytany na konferencji prasowej o swoją przyszłość w reprezentacji, doświadczony napastnik odparł: To zależy również od tego, jaki klub wybiorę. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie mam tutaj konkretnej daty - przyznał 37-latek.

Może za jakiś czas będę wiedział więcej. Na ten moment ciężko mi powiedzieć. Nie mam nic zaplanowanego ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem - dodał Lewandowski.

Źródło PAP
