Barcelona ma 100 mln euro na zasypanie dziury po Lewandowskim. Siedmiu kandydatów

193 gole Lewandowskiego w barwach Barcelony

\Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną nie został przedłużony i 37-letni napastnik rozstaje się z klubem z Camp Nou. Zastąpić go na pewno nie będzie łatwo. Polak w 193 występach w barwach Katalończyków zdobył 120 bramek, co daje mu - według oficjalnej strony internetowej klubu - 14. miejsce w historycznym zestawieniu strzelców.

Szefowie Barcelony doskonale zdają sobie sprawę, że na rynku nie ma wielu snajperów na miarę Lewandowskiego. W dodatku taki transfer wiązać się będzie ze sporym wydatkiem. Wydaje się, że klub ze stolicy Katalonii przygotował się na taką ewentualność. Według miejscowych mediów w kasie mistrzów Hiszpanii leży 100 mln euro, które będą przeznaczone na zasypanie dziury po Lewandowskim.

Alvarez na pierwszym miejscu

Za taką kwotę Barcelona chciałby sprowadzić dwóch napastników, ale to może się nie udać, bo wytypowani kandydaci sporo kosztują. Na liście życzeń znalazło się siedem nazwisk. Na pierwszym miejscu jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Koszt sprowadzenia Argentyńczyka szacowany jest dokładnie na 100 mln euro.

Nieco tańszy może okazać się Joao Pedro z Chelsea Londyn. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Victor Oshimen z Galatasaray Stambuł, Alexander Sorloth z Atletico Madryt, Finsik Asllani z Hoffenheim, Karl Etta Eyong z Levante oraz Vedat Muriqi z Mallorki.