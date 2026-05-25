Dziennik Gazeta Prawana logo

Barcelona ma 100 mln euro na zasypanie dziury po Lewandowskim. Siedmiu kandydatów

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:35
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Barcelona ma 100 mln euro na zasypanie dziury po Lewandowskim. Siedmiu kandydatów
Barcelona ma 100 mln euro na zasypanie dziury po Lewandowskim. Siedmiu kandydatów/PAP/EPA
Robert Lewandowski w sobotę strzelił ostatniego gola w barwach Barcelony. Kto zajmie miejsce Polaka w ekipie mistrzów Hiszpanii? Widomo, że Katalończycy na zasypanie dziury po kapitanie reprezentacji Polski mają do wydania 100 mln euro. Na liście życzeń znajduje się aż siedem nazwisk.

193 gole Lewandowskiego w barwach Barcelony

\Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną nie został przedłużony i 37-letni napastnik rozstaje się z klubem z Camp Nou. Zastąpić go na pewno nie będzie łatwo. Polak w 193 występach w barwach Katalończyków zdobył 120 bramek, co daje mu - według oficjalnej strony internetowej klubu - 14. miejsce w historycznym zestawieniu strzelców.

Harry Kane zdobył Złotego Buta. Król strzelców Ekstraklasy lepszy od Roberta Lewandowskiego
Harry Kane zdobył Złotego Buta. Król strzelców Ekstraklasy lepszy od Roberta Lewandowskiego

Szefowie Barcelony doskonale zdają sobie sprawę, że na rynku nie ma wielu snajperów na miarę Lewandowskiego. W dodatku taki transfer wiązać się będzie ze sporym wydatkiem. Wydaje się, że klub ze stolicy Katalonii przygotował się na taką ewentualność. Według miejscowych mediów w kasie mistrzów Hiszpanii leży 100 mln euro, które będą przeznaczone na zasypanie dziury po Lewandowskim.

Alvarez na pierwszym miejscu

Za taką kwotę Barcelona chciałby sprowadzić dwóch napastników, ale to może się nie udać, bo wytypowani kandydaci sporo kosztują. Na liście życzeń znalazło się siedem nazwisk. Na pierwszym miejscu jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Koszt sprowadzenia Argentyńczyka szacowany jest dokładnie na 100 mln euro.

Nieco tańszy może okazać się Joao Pedro z Chelsea Londyn. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Victor Oshimen z Galatasaray Stambuł, Alexander Sorloth z Atletico Madryt, Finsik Asllani z Hoffenheim, Karl Etta Eyong z Levante oraz Vedat Muriqi z Mallorki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaBarcelonaRobert Lewandowskitransfer
Powiązane
Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota
Lewandowski miał zarabiać w Arabii Saudyjskiej 90 mln euro. To już nieaktualne. Jest nowa kwota
Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch
Tak piłkarze i trener Barcelony pożegnali Lewandowskiego. Pięści poszły w ruch
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach
Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Schodził z boiska ze łzami w oczach
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie dalszej gry w Barcelonie. "Dziękuję prezesowi Laporcie"
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
Lewandowski w FC Porto? Prezes portugalskiego klubu stawia sprawę jasno
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBarcelona ma 100 mln euro na zasypanie dziury po Lewandowskim. Siedmiu kandydatów »
Zobacz
|
Pylon stacji paliw Orlen w słoneczny dzień z widocznymi cenami paliw na wyświetlaczu: benzyna 95 w cenie 6,48 zł, olej napędowy diesel za 6,89 zł oraz gaz LPG za 3,75 zł. W tle czerwone zadaszenie stacji benzynowej i tankujące samochody
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla pod koniec maja. Mamy najnowsze zestawienie
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Fryderyki 2026
Fryderyki 2026. Kiedy i gdzie emisja gali? Kto jest nominowany?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj