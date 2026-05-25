Harry Kane zdobył Złotego Buta. Król strzelców Ekstraklasy lepszy od Roberta Lewandowskiego

Haaland i Mbappe na podium

Kane został 12. piłkarzem w historii, który zdobył tę nagrodę więcej niż raz. W tym gronie jest Robert Lewandowski, najlepszy w latach 2021 i 2022, kiedy także bronił wówczas barw Bayernu.

Drugie miejsce zajął Norweg Erling Haaland z Manchesteru City - 27 goli. Natomiast na trzeciej pozycji na podium stanął Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt zakończył sezon z 25. trafieniami w swoim dorobku.

Bobcek przed Lewandowskim

Najlepszy snajper polskiej Ekstraklasy - Słowak Tomas Bobcek - uplasował się na 29. miejscu. Piłkarz Lechii Gdańsk uzyskał 20 goli, co daje mu 30 pkt.

Z Polaków, najwyższą, 38. lokatę zajął Lewandowski. W swoim ostatnim sezonie w barwach Barcelony doświadczony napastnik zdobył 14 bramek i uzyskał 28 pkt.

Przelicznik dla Polski wynosi 1,5

W klasyfikacji stosowany jest przelicznik uwzględniający siłę konkretnej ligi. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja - mnoży się przez dwa. W krajach takich jak Polska, Holandia, Chorwacja czy Turcja wynosi 1,5.

Klasyfikacja końcowa Złotego Buta

gole współ. punkty

1. Harry Kane (Bayern Monachium) 36 2 72

2. Erling Haaland (Manchester City) 27 2 54

3. Kylian Mbappe (Real Madryt) 25 2 50

4. Dion Beljo (Dinamo Zagrzeb) 31 1,5 46,5

5. Vedat Muriqi (Mallorca) 23 2 46

6. Igor Thiago (Brentford) 22 2 44

7. Luis Suarez (Sporting Lizbona) 28 1,5 42

. Esteban Lepaul (Angers/Rennes) 21 2 42

9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 2 38

10. Ryan Mmaee (Omonia Nikozja) 25 1,5 37,5

...

29. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) 20 1,5 30

38. Robert Lewandowski (Polska) 14 2 28