Harry Kane zdobył Złotego Buta. Król strzelców Ekstraklasy lepszy od Roberta Lewandowskiego

Haaland i Mbappe na podium
Kane został 12. piłkarzem w historii, który zdobył tę nagrodę więcej niż raz. W tym gronie jest Robert Lewandowski, najlepszy w latach 2021 i 2022, kiedy także bronił wówczas barw Bayernu.
Drugie miejsce zajął Norweg Erling Haaland z Manchesteru City - 27 goli. Natomiast na trzeciej pozycji na podium stanął Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt zakończył sezon z 25. trafieniami w swoim dorobku.
Bobcek przed Lewandowskim
Najlepszy snajper polskiej Ekstraklasy - Słowak Tomas Bobcek - uplasował się na 29. miejscu. Piłkarz Lechii Gdańsk uzyskał 20 goli, co daje mu 30 pkt.
Z Polaków, najwyższą, 38. lokatę zajął Lewandowski. W swoim ostatnim sezonie w barwach Barcelony doświadczony napastnik zdobył 14 bramek i uzyskał 28 pkt.
Przelicznik dla Polski wynosi 1,5
W klasyfikacji stosowany jest przelicznik uwzględniający siłę konkretnej ligi. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja - mnoży się przez dwa. W krajach takich jak Polska, Holandia, Chorwacja czy Turcja wynosi 1,5.
- Klasyfikacja końcowa Złotego Buta
- gole współ. punkty
- 1. Harry Kane (Bayern Monachium) 36 2 72
- 2. Erling Haaland (Manchester City) 27 2 54
- 3. Kylian Mbappe (Real Madryt) 25 2 50
- 4. Dion Beljo (Dinamo Zagrzeb) 31 1,5 46,5
- 5. Vedat Muriqi (Mallorca) 23 2 46
- 6. Igor Thiago (Brentford) 22 2 44
- 7. Luis Suarez (Sporting Lizbona) 28 1,5 42
- . Esteban Lepaul (Angers/Rennes) 21 2 42
- 9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 2 38
- 10. Ryan Mmaee (Omonia Nikozja) 25 1,5 37,5
- ...
- 29. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) 20 1,5 30
- 38. Robert Lewandowski (Polska) 14 2 28
- Zdobywcy Złotego Buta w ostatnich latach
- 2020 – Ciro Immobile (Lazio Rzym) 36 goli
- 2021 – Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 41
- 2022 – Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 35
- 2023 – Erling Haaland (Manchester City) 36
- 2024 – Harry Kane (Bayern Monachium) 36
- 2025 - Kylian Mbappe (Francja) 31
- 2026 - Harry Kane (Anglia) 36