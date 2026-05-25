Harry Kane zdobył Złotego Buta. Król strzelców Ekstraklasy lepszy od Roberta Lewandowskiego

Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:13
Harry Kane zdobył Złotego Buta. Król strzelców Ekstraklasy lepszy od Roberta Lewandowskiego/PAP/EPA
Harry Kane nie miał sobie równych. Napastnik Bayernu Monachium z dużą przewagą wygrał klasyfikację Złotego Buta. Anglik z 36 golami na koncie zgarnął nagrodę dla najlepszego strzelca sezonu lig europejskich. Król strzelców polskiej Ekstraklasy, Słowak Tomas Bobcek zajął 29. miejsce, a grający w Barcelonie Robert Lewandowski rozgrywki zakończył na 38. pozycji.

Haaland i Mbappe na podium

Kane został 12. piłkarzem w historii, który zdobył tę nagrodę więcej niż raz. W tym gronie jest Robert Lewandowski, najlepszy w latach 2021 i 2022, kiedy także bronił wówczas barw Bayernu.

Drugie miejsce zajął Norweg Erling Haaland z Manchesteru City - 27 goli. Natomiast na trzeciej pozycji na podium stanął Kylian Mbappe. Napastnik Realu Madryt zakończył sezon z 25. trafieniami w swoim dorobku.

Bobcek przed Lewandowskim

Najlepszy snajper polskiej Ekstraklasy - Słowak Tomas Bobcek - uplasował się na 29. miejscu. Piłkarz Lechii Gdańsk uzyskał 20 goli, co daje mu 30 pkt.

Reprezentacja Hiszpanii zagra na mundialu bez piłkarzy Realu Madryt

Z Polaków, najwyższą, 38. lokatę zajął Lewandowski. W swoim ostatnim sezonie w barwach Barcelony doświadczony napastnik zdobył 14 bramek i uzyskał 28 pkt.

Przelicznik dla Polski wynosi 1,5

W klasyfikacji stosowany jest przelicznik uwzględniający siłę konkretnej ligi. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja - mnoży się przez dwa. W krajach takich jak Polska, Holandia, Chorwacja czy Turcja wynosi 1,5.

  • Klasyfikacja końcowa Złotego Buta
  • gole współ. punkty
  • 1. Harry Kane (Bayern Monachium) 36 2 72
  • 2. Erling Haaland (Manchester City) 27 2 54
  • 3. Kylian Mbappe (Real Madryt) 25 2 50
  • 4. Dion Beljo (Dinamo Zagrzeb) 31 1,5 46,5
  • 5. Vedat Muriqi (Mallorca) 23 2 46
  • 6. Igor Thiago (Brentford) 22 2 44
  • 7. Luis Suarez (Sporting Lizbona) 28 1,5 42
  • . Esteban Lepaul (Angers/Rennes) 21 2 42
  • 9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 2 38
  • 10. Ryan Mmaee (Omonia Nikozja) 25 1,5 37,5
  • ...
  • 29. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) 20 1,5 30
  • 38. Robert Lewandowski (Polska) 14 2 28
  • Zdobywcy Złotego Buta w ostatnich latach
  • 2020 – Ciro Immobile (Lazio Rzym) 36 goli
  • 2021 – Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 41
  • 2022 – Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 35
  • 2023 – Erling Haaland (Manchester City) 36
  • 2024 – Harry Kane (Bayern Monachium) 36
  • 2025 - Kylian Mbappe (Francja) 31
  • 2026 - Harry Kane (Anglia) 36
