Ostatni gol Lewandowskiego dla Barcelony. Szczęsny trzy razy wyjmował piłkę z siatki

Lewandowski najpierw trafił w słupek. Potem do siatki

Dla Lewandowskiego bramka w meczu ostatniej kolejki sezonu była pożegnalnym trafieniem. Kapitan reprezentacji Polski tydzień temu ogłosił, że odchodzi po sezonie rozstaje się z klubem z Camp Nou. 37-letni napastnik łącznie w barwach katalońskiej ekipy rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 goli.

Podobnie jak przed tygodniem, kiedy Lewandowski żegnał się z Camp Nou i fanami Barcelony, rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie swojego zespołu. Mistrzowie Hiszpanii od początku nie forsowali tempa i walcząca o udział w europejskich pucharach drużyna z Walencji była równorzędnym rywalem. W pierwszej połowie po jednej z akcji Lewandowski trafił w słupek. W 61. minucie był już bardziej precyzyjny - po strzale Ferrana Torresa znalazł się w odpowiednim miejscu, dostawił nogę i zmieniając kierunek lotu piłki umieścił ją w siatce.

🔵🔴 𝐎𝐒𝐓𝐀𝐓𝐍𝐈 𝐆𝐎𝐋 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐥𝐚 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐲! ⚽🔥



To 120. trafienie Lewego dla Barçy i miejsce w TOP 10 najlepszych strzelców Blaugrany w historii 👏🏆 Ukłony! #lazabawa pic.twitter.com/Ga9lby9EWn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 23, 2026

Szczęsny trzy razy wyjmował piłkę z siatki

Lewandowskiemu gol wyraźnie sprawił radość, ale z prowadzenia goście nie cieszyli się długo. W 66. minucie wyrównał Javi Guerra, a pięć minut później Luis Rioja ponownie nie dał szans Szczęsnemu. Tuż przed końcowym gwizdkiem rezultat ustalił Argentyńczyk Guido Rodriguez.

Ostatecznie ambitna postawa gospodarzy nie przyniosła happy endu. Zajęli oni dziewiątą lokatę, pierwszą, jaka nie premiowała udziałem w Lidze Konferencji.

Lewandowski z Barceloną zdobył trzy mistrzostwa

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Był pierwszym piłkarzem, który 22 listopada 2025 roku strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou.

Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów. Dwóch trafień zabrakło mu do wyprzedzającego go bezpośrednio Holendra Patricka Kluiverta.

W tym sezonie Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, strzelił w Primera Division 14 goli. To jego najmniejszy dorobek ligowy od 15 lat, kiedy w pierwszym sezonie (2010/11) w Borussii Dortmund odnotował w Bundeslidze osiem trafień. W cyklu 2025/26 cztery dodał w Lidze Mistrzów i jeden w finale rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii.

Rola Lewandowskiego straciła na znaczeniu

W minionych miesiącach Lewandowski odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole. Rozegrał 31 meczów, ale aż w 14 wchodził z ławki rezerwowych. Nie pomagały mu też na pewno kłopoty zdrowotne.

Trener Flick przyznał tydzień temu, że odejście Lewandowskiego po tym sezonie jest „dobre” dla zawodnika, który spełni swoje pragnienie rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze, a także dla klubu, ponieważ będzie mógł „zrestrukturyzować drużynę”.

Lewandowski odchodzi, Szczęsny zostaje

Nie wiadomo jeszcze, gdzie Lewandowski zagra w przyszłym sezonie. Bardzo możliwe, że opuści Europę i wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub za oceanem w amerykańsko-kanadyjskiej MLS. Szczęsny, który prawdopodobnie w roli rezerwowego pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon, po raz ósmy zagrał w lidze w tym sezonie.

Barcelona z 94 punktami pewnie zajęła pierwszą pozycję w tabeli. O osiem wyprzedziła Real Madryt, który w sobotę wygrał z Athletikiem Bilbao 4:2. Francuz Kylian Mbappe 25. golem przypieczętował tytuł króla strzelców, po który w sezonie 2022/23 sięgnął Lewandowski.