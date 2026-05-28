Barcelona dopina transfer napastnika. Mistrz Hiszpanii wzmacnia atak po odejściu Lewandowskiego

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:16
Barcelona po odejściu Roberta Lewandowskiego szuka piłkarzy do formacji ofensywnej. Wkrótce atak Katalończyków wzmocni Anthony Gordon. Klub z Camp Nou osiągnął porozumienie z Newcastle United w sprawie transferu napastnika reprezentacji Anglii.

Gordon jedzie na mundial

25-letni Gordon, który znalazł się w kadrze na zbliżające się mistrzostwa świata, ma być pierwszym letnim transferem Barcelony. Mistrz Hiszpanii poszukuje wzmocnień w ataku po odejściu Roberta Lewandowskiego, który po czterech latach zakończył występy w tej drużynie.

Barcelona zapłaci za napastnika 70 mln euro

Według źródła, na które powołała się AFP, Barcelona zaakceptowała ofertę Newcastle United w wysokości 70 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Ogłoszenie podpisania pięcioletniego kontraktu z 17-krotnym reprezentantem Anglii ma nastąpić w weekend.

Gordon strzelił Barcelonie dwa gole

Gordon, który strzelił Barcelonie dwa gole w rywalizacji obu zespołów w Lidze Mistrzów, nie pojawiał się na boisku w końcówce sezonu. Jak wtedy spekulowano, wszystko z powodu transferu do... Bayernu Monachium.

Źródło PAP
Tematy: BarcelonaRobert LewandowskiNewcastle Unitedtransfer
Barcelona ma 100 mln euro na zasypanie dziury po Lewandowskim. Siedmiu kandydatów
