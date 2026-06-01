Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:52
Lewandowski "kiełbasą wyborczą". Kandydat na prezydenta złożył mu ofertę
Robert Lewandowski rozstał się z Barceloną i w letnim okienku transferowym będzie mógł związać się z nowym pracodawcą bez konieczności płacenia za niego sumy odstępnego. Kolejka chętnych do zatrudnienia Polaka robi się coraz dłuższa. Oficjalną ofertę złożył mu kandydat na prezydenta Fenerbahce Stambuł. 37-letni napastnik chcąc nie chcąc, stał się "kiełbasą wyborczą".

Lewandowski do wyboru ma pieniądze, albo prestiż

Lewandowski po przylocie na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Ukrainą i Nigerią powiedział, że jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej najbliższej przyszłości. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że kapitan biało-czerwonych nie może narzekać na brak propozycji.

Zatrudnieniem Lewandowskiego zainteresowane jest Chicago Fire i Al-Hilal. W przypadku ofert z amerykańskiej MLS i saudyjskiej Pro League w grę wchodzą wielkie pieniądze. Manchester United na pewno nie zagwarantuje Polakowi zarobków na podobnym poziomie, ale gra w angielskiej Premier League może okazać się dla byłego gracze Barcelony bardziej kusząca niż wysoka pensja.

Lewandowski ma pomóc wygrać wybory

Ze sportowego punktu widzenia atrakcyjna wydaje się również propozycja, która napłynęła z Turcji. Lewandowskim zainteresowało się Fenerbahce. Wicemistrzowie kraju w nowym sezonie zagrają w Champions League.

Lewandowski zameldował się na zgrupowaniu kadry i powiedział, kiedy zakończy reprezentacyjną karierę

W klubie ze Stambułu aktualnie trwa walka o fotel prezesa. Transfer Polaka ma pomóc wygrać w tym wyścigu jednemu z kandydatów. Ubiegający się o władzę Hakan Safi w rozmowie z mediami ujawnił, że złożył Lewandowskiemu oficjalną ofertę. Jak zapewnił rozmowy są zaawansowane.

