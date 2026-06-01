Serena Williams wznawia karierę. Królowa kortów wraca po blisko czteroletniej przerwie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:57
Serena Williams wznawia karierę. Królowa kortów wraca po blisko czteroletniej przerwie/Shutterstock
Powrót królowej kortów. Serena Williams wznawia karierę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu po blisko czteroletniej przerwie weźmie udział w rywalizacji deblistek w rozpoczynającym się 8 czerwca turnieju WTA na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club.

Williams dostała dziką kartę

44-letniej Amerykance przyznano tzw. dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Nie podano na razie, z kim Williams będzie w parze. W trakcie trwającego turnieju French Open w Paryżu Kanadyjka Victoria Mboko zasugerowała, że być może to ona będzie deblową partnerką Amerykanki w Londynie.

Chwalińska walczyła z depresją. Dziś jest "czarnym koniem" na Roland Garros
Chwalińska walczyła z depresją. Dziś jest "czarnym koniem" na Roland Garros

O wznowieniu kariery przez jedną z najlepszych tenisistek w historii tego sportu od kilku tygodni spekulowano w mediach. Niemieckie prognozowały, że Williams wystąpi w turnieju w Berlinie, zaplanowanym na 15-21 czerwca. Tej informacji jeszcze nie potwierdzono.

Williams wzbraniała się przed deklaracjami

W połowie ubiegłego roku do zawodowego tenisa wróciła także starsza siostra Sereny, również utytułowana Venus Williams. Miała wówczas 45 lat.

Ostatni jak do tej pory występ młodszej z sióstr miał miejsce podczas US Open w 2022 roku. Większość traktowała to jako jej pożegnanie z tenisem, ale ona sama wzbraniała się przed kategorycznymi deklaracjami.

Źródło PAP
