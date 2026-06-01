Boniek po meczu Polska - Ukraina. "Kraj, w którym jest wojna, gra lepiej od nas. To nie jest normalne"

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:33
Biało-czerwoni w towarzyskim meczu przegrali z Ukrainą. Polscy piłkarze na stadionie we Wrocławiu tylko przez 30 minut wyglądali jak drużyna. Potem kompletnie się pogubili i w efekcie stracili dwa gole. "Można się zastanowić nad jedną rzeczą. Kraj, w którym jest wojna, gra lepiej od nas. To nie jest normalne" - podkreśla Zbigniew Boniek.

Chaos w reprezentacji Polski

Dla Jana Urbana mecz z Ukrainą był okazją do sprawdzenia kilku piłkarzy, którzy do tej pory w kadrze grali mniej. Swoją szansę dostali też debiutanci. Zmian i eksperymentów w składzie reprezentacji było sporo, to miała wielki wpływ na grę całego zespołu.

Chaos, wchodzili, schodzili. Trener szuka, dużo zmian było, niektórzy zawodnicy potwierdzili to, co o nich wiemy. Czy by grali w tym meczu, czy nie, to by było jedno i to samo - zaznaczył Boniek w programie "Prawda Futbolu".

Ukraina "rozpykała" reprezentację Polski

Według Bońka wpływa na końcowy wynik mógł mieć też termin rozgrywania spotkania oraz brak konkretnej stawki. Jak pokazywali naszych piłkarzy, ten z tamtym się uśmiechał, ten z tamtym dyskutował... nie było widać żadnego stresu. Nie było widać nawet tej adrenaliny. Jak nie ma adrenaliny, stresu, żołądka przyklejonego do pleców, nie grasz o coś, to mecze tak wyglądają - zauważył były prezes PZPN.

Boniek nie pudrował rzeczywistości. Ukraina na luzie nas rozpykała troszeczkę. Gdzie leży wina? Kto jest odpowiedzialny za taką grę Polaków? Można się zastanowić nad jedną rzeczą. Jak to jest możliwe, że w Ukrainie grają lepiej od nas. To nie jest normalne. Kraj, w którym jest wojna, gra lepiej od nas - zakończył były szef polskiej piłki.

