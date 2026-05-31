Dziennik Gazeta Prawana logo

Zamieszki w Paryżu po finale Ligi Mistrzów. Starcia z policją, podpalone sklepy i samochody

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:21
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zamieszki w Paryżu po finale Ligi Mistrzów. Starcia z policją, podpalone sklepy i samochody
Zamieszki w Paryżu po finale Ligi Mistrzów. Starcia z policją, podpalone sklepy i samochody/PAP/EPA
Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali Ligę Mistrzów. W finale w Budapeszcie po rzutach karnych pokonali Arsenal Londyn. Sukces mistrzów Francji dla części mieszkańców stolicy był pretekstem do wszczęcia rozruchów na ulicach miasta.

780 osób aresztowanych

W zajściach, do jakich doszło we Francji w sobotę wieczorem rannych zostało 219 osób, w tym osiem ciężko - potwierdził minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez. Jak wynika z raportu policji, w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść, w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy Paris Saint-Germain także triumfował w tych rozgrywkach, nastąpił wzrost o 32 procent. Natomiast paryska prokuratura poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę w wypadku motocyklowym tragicznie zginął jeden z ich uczestników.

Triumf Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Zdecydowały rzuty karne
Triumf Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Zdecydowały rzuty karne

W 2025 roku, po pierwszym zwycięstwie paryskiego klubu w Lidze Mistrzów, aresztowano 592 osoby, w tym 491 w Paryżu. W tym roku - jak ujawnił szef resortu - 57 policjantów i żandarmów zostało rannych.

Chuligani rzucali butelkami i kamieniami w policję

Po zwycięstwie PSG w finale Ligi Mistrzów, który odbył się w Budapeszcie, na ulicach Paryża i innych francuskich miast doszło do rozruchów. Napastnicy starli się z policją, w którą rzucano kamieniami i butelkami, podpalono kilka sklepów i samochodów.

Catherine Lecuyer, burmistrz VIII dzielnicy, gdzie na Polach Elizejskich doszło do zamieszek, zaapelowała w niedzielę o wydanie całkowitego zakazu zgromadzeń na słynnej alei. W sobotni wieczór Pola Elizejskie i ich okolice przestały być miejscem świętowania, a stały się areną miejskiej partyzantki - napisano w oświadczeniu biura burmistrza. Skoro nie da się świętować zwycięstwa bez awantur, jedyną rozsądną odpowiedzią na to jest nowa doktryna czyli... zero zgromadzeń - oświadczył Nunez.

Macron przyjmie piłkarzy w Pałacu Elizejskim

Lecuyer określiła nocne zajścia jako akty przemocy wobec organów ścigania, atakami na policję, podpaleniami śmietników i samochodów, uszkodzeniami radiowozów i powszechnymi grabieżami.

Jednak pomysł całkowitego zamknięcia Pól Elizejskich Nunez uznał za błędny i dlatego nie zostanie w niedzielę wdrożony. Uniemożliwienie dostępu do Pól Elizejskich to chybiony pomysł, wymagałoby rozmieszczenia prawie w całym mieście służb, ludzie musieliby się rozproszyć po stolicy - oświadczył były prefekt paryskiej policji.

Zapewnił, że na Polach Elizejskich nie doszło w sobotę do żadnych aktów wandalizmu. Piłkarze Paris Saint-Germain spodziewani są w niedzielę na Polu Marsowym w VII dzielnicy, gdzie będą świętować razem ze 100 tysiącami kibiców. Po południu zostaną powitani w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Emmanuela Macrona, a wieczorem wrócą na swój stadion, Parc des Princes.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: liga mistrzówkibicepolicjaParyż
Powiązane
Potencjalni rywale Lecha Poznań i Górnika Zabrze na drodze do Ligi Mistrzów
Potencjalni rywale Lecha Poznań i Górnika Zabrze na drodze do Ligi Mistrzów
Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Bayernowi zabrakło czasu
Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Bayernowi zabrakło czasu
Atletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było
Atletico należał się rzut karny? Według eksperta sędzia odgwizdał faul, którego nie było
Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat
Arsenal pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. "Kanonierzy" czekali na to 20 lat
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZamieszki w Paryżu po finale Ligi Mistrzów. Starcia z policją, podpalone sklepy i samochody »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą. Do 30. minuty byliśmy lepsi, potem dostaliśmy dwa ciosy
Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą. Do 30. minuty byliśmy lepsi, potem dostaliśmy dwa ciosy
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj