Oficjalnie. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire

Tylko Messi będzie więcej zarabiał od Lewandowskiego

Według nieoficjalnych informacji w lidze MLS tylko Lionel Messi będzie lepiej zarabiał od Lewandowskiego. Wartość kontraktu Polaka, wliczając wszystkie dodatki, ma wynieść około 20 mln dolarów za sezon.

Debiut Lewandowskiego w barach Chicago Fire może nastąpić już 17 lipca. Tego dnia nowa drużyna byłego napastnika Barcelony zmierzy się z Vancouver Whitecaps. W kolejnych dniach "Strażacy" zagrają z Interem Miami, New York City oraz Charlotte FC.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Lewandowski miał w czym wybierać

Lewandowski tuż przed końcem minionego sezonu ogłosił, że rozstaje się z Barceloną. Polak o nowe miejsce pracy nie musiał się martwić. Chętnych do jego zatrudnienia nie brakowało. W kontekście jego transferu wymieniano m.in. AC Milan, Juventus Turyn, FC Porto, Manchester United, Fenerbahce Stambuł i kluby z Arabii Saudyjskiej.

Jednak najbardziej zdeterminowane w walce o podpis Lewandowskiego na kontrakcie było Chicago Fire. Najlepszy polski piłkarz kilkanaście dni temu poleciał za ocean, by z bliska przekonać się jakie warunki do gry i życia oferuje mu "Wietrzne Miasto".

Lewandowski czekał na ofertę od szejków

Początkowo wszyscy byli przekonani, że Lewandowski będąc na miejscu podpisze kontrakt ze "Strażakami". Do tego jednak nie doszło. Były napastnik Barcelony tuż po powrocie z USA poleciał z rodziną na wakacje do Turcji.

Podobno Lewandowski chciał dać sobie czas, bo cały czas liczył, że pojawi się jeszcze bardziej korzystna finansowo oferta z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak Polak zdecydował się przyjąć propozycję Chicago Fire.

Romano poinformował i transferze Lewandowskiego

O szczęśliwej finalizacji rozmów obu stron już w niedzielę nieoficjalnie informował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który znany jest z tego, że ma najlepsze informacje dotyczące transferów. Polski napastnik zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie i w mieście dwa tygodnie temu. Lewandowski podpisze kontrakt na początku przyszłego tygodnia, gotowy na nowy rozdział w MLS. Wielki transfer - napisał Romano. Ostatecznie oficjalnie transfer ogłoszono w poniedziałek.