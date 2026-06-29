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Oficjalnie. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 22:22
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Oficjalnie. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire
Oficjalnie. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire/Agencja Gazeta
Koniec spekulacji. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z klubem z amerykańskiej ligi MLS ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata. Umowa została zawarta z opcją przedłużenia o rok. 37-letni stał się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem grającym w USA.

Tylko Messi będzie więcej zarabiał od Lewandowskiego

Według nieoficjalnych informacji w lidze MLS tylko Lionel Messi będzie lepiej zarabiał od Lewandowskiego. Wartość kontraktu Polaka, wliczając wszystkie dodatki, ma wynieść około 20 mln dolarów za sezon.

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Debiut Lewandowskiego w barach Chicago Fire może nastąpić już 17 lipca. Tego dnia nowa drużyna byłego napastnika Barcelony zmierzy się z Vancouver Whitecaps. W kolejnych dniach "Strażacy" zagrają z Interem Miami, New York City oraz Charlotte FC.

Lewandowski miał w czym wybierać

Lewandowski tuż przed końcem minionego sezonu ogłosił, że rozstaje się z Barceloną. Polak o nowe miejsce pracy nie musiał się martwić. Chętnych do jego zatrudnienia nie brakowało. W kontekście jego transferu wymieniano m.in. AC Milan, Juventus Turyn, FC Porto, Manchester United, Fenerbahce Stambuł i kluby z Arabii Saudyjskiej.

Jednak najbardziej zdeterminowane w walce o podpis Lewandowskiego na kontrakcie było Chicago Fire. Najlepszy polski piłkarz kilkanaście dni temu poleciał za ocean, by z bliska przekonać się jakie warunki do gry i życia oferuje mu "Wietrzne Miasto".

Lewandowski czekał na ofertę od szejków

Początkowo wszyscy byli przekonani, że Lewandowski będąc na miejscu podpisze kontrakt ze "Strażakami". Do tego jednak nie doszło. Były napastnik Barcelony tuż po powrocie z USA poleciał z rodziną na wakacje do Turcji.

Podobno Lewandowski chciał dać sobie czas, bo cały czas liczył, że pojawi się jeszcze bardziej korzystna finansowo oferta z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak Polak zdecydował się przyjąć propozycję Chicago Fire.

Romano poinformował i transferze Lewandowskiego

O szczęśliwej finalizacji rozmów obu stron już w niedzielę nieoficjalnie informował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który znany jest z tego, że ma najlepsze informacje dotyczące transferów. Polski napastnik zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie i w mieście dwa tygodnie temu. Lewandowski podpisze kontrakt na początku przyszłego tygodnia, gotowy na nowy rozdział w MLS. Wielki transfer - napisał Romano. Ostatecznie oficjalnie transfer ogłoszono w poniedziałek.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Robert LewandowskilewandowskiChicago Fire
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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