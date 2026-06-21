Lewandowski poleciał do Mediolanu. Wiadomo, co tam robił

Lewandowski z żoną w pierwszym rzędzie

Lewandowscy wylądowali w Mediolanie w piątek. W mediach od razu pojawiły się spekulacje, że piłkarz spotka się z szefami AC Milan i będzie z nimi rozmawiał na temat ewentualnej gry w barwach "Rossonerich".

Nic z tych rzeczy. Na miejscu okazało się, że celem najlepszego polskiego piłkarza pokaz mody przygotowany przez Dolce & Gabbana. Państwo Lewandowscy zasiedli w pierwszym rzędzie wśród międzynarodowych gwiazd.

Lewandowska w sukni za ponad 20 tysięcy zł

Lewandowski wraz z żoną swoją obecnością przykuwali uwagę fotoreporterów. Żona piłkarza zaprezentowała się w efektownej sukience wartej ponad 20 tysięcy zł. Natomiast były napastnik Barcelony założył koszulę bez rękawów, elegancie spodnie i pantofle.

Lewandowscy z swojej wizyty na pokazie mody Dolce & Gabbana zamieścili w internecie wiele filmików i zdjęć. Ich udział w wydarzeniu był również szeroko relacjonowany w mediach.

Robert Lewandowski at the Dolce Gabbana gala in Milan ✨🇮🇹 pic.twitter.com/1WW4fDl3fP — 9️⃣ (@Pxxdwskiii) June 20, 2026

Lewandowski czeka na ofertę z Bliskiego Wschodu

Lewandowski miniony tydzień spędził w Chicago. Polak poleciał za ocean przekonać się na własne jakie warunki do życia oraz dalszego kontynuowania kariery oferuje mu "Wietrzne Miasto". 37-latek na miejscu spotkał się z szefami Chicago Fire, ale do zawarcia umowy pomiędzy stronami nie doszło.

Według najnowszych informacji oferta "Strażaków" jest dla Lewandowskiego opcją rezerwową. Polak cały czas czeka na propozycję od szejków z Arabii Saudyjskiej. Podobno kierunek Blisko Wschodni jest dla naszego rodaka priorytetem.