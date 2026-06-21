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Lewandowski poleciał do Mediolanu. Wiadomo, co tam robił

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:13
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Lewandowski poleciał do Mediolanu. Wiadomo, co tam robił
Lewandowski poleciał do Mediolanu. Wiadomo, co tam robił/East News
Robert Lewandowski dopiero co był w Chicago, a weekend przeniósł się już do Mediolanu. Tym razem jednak kapitan reprezentacji Polski nie negocjował transferu do nowego klub. 37-latek wraz z żoną Anną wziął udział w jednym z najważniejszych wydarzeń modowych.

Lewandowski z żoną w pierwszym rzędzie

Lewandowscy wylądowali w Mediolanie w piątek. W mediach od razu pojawiły się spekulacje, że piłkarz spotka się z szefami AC Milan i będzie z nimi rozmawiał na temat ewentualnej gry w barwach "Rossonerich".

Nic z tych rzeczy. Na miejscu okazało się, że celem najlepszego polskiego piłkarza pokaz mody przygotowany przez Dolce&Gabbana. Państwo Lewandowscy zasiedli w pierwszym rzędzie wśród międzynarodowych gwiazd.

Lewandowska w sukni za ponad 20 tysięcy zł

Lewandowski wraz z żoną swoją obecnością przykuwali uwagę fotoreporterów. Żona piłkarza zaprezentowała się w efektownej sukience wartej ponad 20 tysięcy zł. Natomiast były napastnik Barcelony założył koszulę bez rękawów, elegancie spodnie i pantofle.

Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy
Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy

Lewandowscy z swojej wizyty na pokazie mody Dolce&Gabbana zamieścili w internecie wiele filmików i zdjęć. Ich udział w wydarzeniu był również szeroko relacjonowany w mediach.

Lewandowski czeka na ofertę z Bliskiego Wschodu

Lewandowski miniony tydzień spędził w Chicago. Polak poleciał za ocean przekonać się na własne jakie warunki do życia oraz dalszego kontynuowania kariery oferuje mu "Wietrzne Miasto". 37-latek na miejscu spotkał się z szefami Chicago Fire, ale do zawarcia umowy pomiędzy stronami nie doszło.

Według najnowszych informacji oferta "Strażaków" jest dla Lewandowskiego opcją rezerwową. Polak cały czas czeka na propozycję od szejków z Arabii Saudyjskiej. Podobno kierunek Blisko Wschodni jest dla naszego rodaka priorytetem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: MediolanRobert Lewandowskilewandowski
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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