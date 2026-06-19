Lewandowski wybrał nowy klub. Wiadomo, gdzie będzie grał

Lewandowski mógł przebierać w ofertach

Lewandowski po zakończeniu rozgrywek ligi hiszpańskiej rozstał się z Barceloną. Polak nie musiał się martwić o nowe miejsce pracy, bo chętnych do jego zatrudnienia nie brakowało. 37-letni napastnik mógł przebierać w ofertach.

Interesowały się nim m.in Juventus Turyn i Manchester United. Jednak najbardziej atrakcyjne propozycje napłynęły z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach Polaka do złożenia podpisu pod kontraktem miały skusić ogromne zarobki.

22 czerwca ogłoszenie transferu Lewandowskiego

Ostatecznie Lewandowski kilka dni temu wylądował w Chicago, gdzie spotkał się z szefami miejscowego klubu Chicago Fire, obejrzał nowoczesne centrum treningowe oraz zapoznał się z warunkami, jakie mogłyby czekać go po przeprowadzce do USA.

Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski nie miał żadnych zastrzeżeń. Od kilku godzin wśród ludzi związanych z Chicago Fire krąży wiadomość, że w poniedziałek, 22 czerwca, klub z Chicago ogłosi podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim - przekazał Garczarczyk.