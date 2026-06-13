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Lewandowski negocjuje z potencjalnym pracodawcą. Pojawił się w tym mieście

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:35
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Lewandowski negocjuje z potencjalnym pracodawcą. Pojawił się w tym mieście
Lewandowski negocjuje z potencjalnym pracodawcą. Pojawił się w tym mieście/Shutterstock
Robert Lewandowksi przyleciał do USA. Były napastnik Barcelony spotka się z szefami Chicago Fire. Prestiżowy portal "The Athletic" donosi, że kapitan reprezentacji Polski prowadzi "zaawansowane rozmowy" tym klubem.

Fire pracuje nad transferem Lewandowskiego

"The Athletic" cytuje też trenera Fire Gregga Berhaltera, który w czwartek w jednym z programów telewizyjnych zasugerował prace nad pozyskaniem Lewandowskiego. Staramy się pozyskiwać zawodników światowej klasy. Myślę, że twój ojciec mógłby być zadowolony z transferu, nad którym pracujemy - Berhalter zwrócił się do prowadzącej Key Adams, której rodzice są imigrantami z Polski.

Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty
Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Lewandowski z Messim w jednej lidze

Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze. Na początku spekulacji łączono go głównie z Arabią Saudyjską lub właśnie amerykańsko-kanadyjską ligą MLS. Chęć jego zatrudnienia wyrażały też kluby włoskie, ale raczej nie byłyby w stanie spełnić oczekiwań finansowych Polaka.

37-letni napastnik byłby kolejną wielką gwiazdą, która śladami Lionela Messiego przeniosła się do MLS. Argentyńczyk po opuszczeniu Barcelony w 2023 roku trafił do Interu Miami. W MLS występują też m.in. znani Lewandowskiemu z gry w Borussii i Bayernie Niemcy Marco Reus (LA Galaxy) i Thomas Mueller (Vancouver), Francuzi Antoine Griezmann (Orlando City) i Hugo Lloris (LAFC), Koreańczyk Son Heung-min (LAFC) czy Kolumbijczyk James Rodriguez (Minnesota).

Polacy przetarli drogę Lewandowskiemu

Fire ma dobre wspomnienia z Polakami. Klub do MLS dołączył w 1998 roku i od razu w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo; jak na razie jedyne. O jego sile napędowej stanowili wówczas: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. W finale pokonali DC United 2:0 po golach Podbrożnego i Diego Gutierreza, a obu asystował Nowak, który w 2003 roku został pierwszym członkiem klubowej "Galerii Sław".

Z utytułowanych zawodników w Fire trzy ostatnie lata kariery (2017-19) spędził Niemiec Bastian Schweinsteiger - mistrz świata z 2014 roku oraz ośmiokrotny mistrz Niemiec z Bayernem Monachium. Na niemal półmetku sezonu zasadniczego MLS 2026 Fire w tabeli Konferencji Wschodniej zajmują trzecie miejsce.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaRobert Lewandowskilewandowskitransfer
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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