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Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:16
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Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty
Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty/Shutterstock
Robert Lewandowski dotrzymał słowa, ale przy okazji złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. To może nie spodobać się jego żonie. Przecież nie od dziś wiadomo, że Anna Lewandowska bacznie pilnuje formy swojego męża. Tym razem jednak sprawa była na tyle poważna, że piłkarz musiał zrobić odstępstwo od reguły.

Lewandowski unika glutenu

Lewandowski mimo 37-lat na karku utrzymuje doskonałą formę. Były napastnik Barcelony dba o każdy szczegół dlatego cały czas gra na najwyższym poziomie. Jedną z tajemnic jego sukcesów jest dieta.

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Nad menu kapitana reprezentacji Polski pieczę sprawuje jego żona. O słynnych kulkach mocy Anny Lewandowskiej słyszeli chyba wszyscy. Tak samo jak o tym, że najlepszy polski piłkarz unika glutenu.

Lewandowski zjadł kebaba

Od tej ostatniej zasady Lewandowski zrobił jednak teraz odstępstwo. Sytuacja była wyjątkowa dlatego miejmy nadzieję, że żona piłkarza przymknie oko i "Lewego" w domu nie będą czekały żadne konsekwencje.

37-latek dotrzymał obietnicy złożonej podczas transmisji charytatywnej prowadzonej przez Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego i wybrał się z nim oraz Mikołajem "Bagim" Bagińskim na kebaba w jednym z warszawskich lokali.

Influencerzy w trakcie konsumpcji zapytali Lewandowskiego, czy zdradzi, gdzie będzie grał w nowym sezonie. Liczyli, że piłkarz na moment straci czujność i się wygada. Nie myślisz Robert, że to byłoby za*ebiste, gdybyś przy kebabie ogłosił, w jakim klubie będziesz grał? - padło pytanie. To byłoby mega za*ebiste, jakbym to wiedział - odparł Lewandowski.

Za Lewandowskiego nie trzeba płacić

Lewandowski po zakończeniu sezonu rozstał się z Barceloną. Napastnik w letnim okienku transferowym może zmienić klub bez konieczności płacenia za niego sumy odstępnego. To sprawia, że na rynku piłkarskim jest spore zainteresowanie Polakiem.

Według ekspertów największe szanse na zatrudnienie Lewandowskiego mają amerykańskie Chicago Fire oraz saudyjski Al-Hilal. W kolejce do 37-latka ustawiły się też takie kluby jak: Manchester United i Juventus Turyn.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaRobert LewandowskikebabCancer Fighters
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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