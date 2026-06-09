Lewandowski złamał jedną ze swoich żelaznych zasad. Teraz może mieć kłopoty

Lewandowski unika glutenu

Lewandowski mimo 37-lat na karku utrzymuje doskonałą formę. Były napastnik Barcelony dba o każdy szczegół dlatego cały czas gra na najwyższym poziomie. Jedną z tajemnic jego sukcesów jest dieta.

Nad menu kapitana reprezentacji Polski pieczę sprawuje jego żona. O słynnych kulkach mocy Anny Lewandowskiej słyszeli chyba wszyscy. Tak samo jak o tym, że najlepszy polski piłkarz unika glutenu.

Lewandowski zjadł kebaba

Od tej ostatniej zasady Lewandowski zrobił jednak teraz odstępstwo. Sytuacja była wyjątkowa dlatego miejmy nadzieję, że żona piłkarza przymknie oko i "Lewego" w domu nie będą czekały żadne konsekwencje.

37-latek dotrzymał obietnicy złożonej podczas transmisji charytatywnej prowadzonej przez Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego i wybrał się z nim oraz Mikołajem "Bagim" Bagińskim na kebaba w jednym z warszawskich lokali.

Influencerzy w trakcie konsumpcji zapytali Lewandowskiego, czy zdradzi, gdzie będzie grał w nowym sezonie. Liczyli, że piłkarz na moment straci czujność i się wygada. Nie myślisz Robert, że to byłoby za*ebiste, gdybyś przy kebabie ogłosił, w jakim klubie będziesz grał? - padło pytanie. To byłoby mega za*ebiste, jakbym to wiedział - odparł Lewandowski.

📲 Robert Lewandowski zgodnie z obietnicą wyskoczył na kebaba podczas pobytu w Polsce. [IG] 🥙 pic.twitter.com/d8YTTQpzXn — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 8, 2026

Za Lewandowskiego nie trzeba płacić

Lewandowski po zakończeniu sezonu rozstał się z Barceloną. Napastnik w letnim okienku transferowym może zmienić klub bez konieczności płacenia za niego sumy odstępnego. To sprawia, że na rynku piłkarskim jest spore zainteresowanie Polakiem.

Według ekspertów największe szanse na zatrudnienie Lewandowskiego mają amerykańskie Chicago Fire oraz saudyjski Al-Hilal. W kolejce do 37-latka ustawiły się też takie kluby jak: Manchester United i Juventus Turyn.