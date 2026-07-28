Roberto Mancini selekcjonerem reprezentacji Włoch. Wrócił na stare "śmieci”

Mancini będzie zarabiał rocznie ponad 2 mln euro

Oficjalna prezentacja Manciniego odbędzie się w środę po południu. Kontrakt między stronami został zawarty na cztery lata. Na jego mocy trener będzie zarabiał 2 milionów euro rocznie plus premie. Czas naglił i uznałem, że właściwą osobą na stanowisko selekcjonera powinien być Roberto Mancini - podkreślił prezes włoskiej federacji piłkarskiej, Giovanni Malago

Przekazał, że razem z Mancinim do kadry narodowej dołączy jako dyrektor techniczny Claudio Ranieri, były piłkarz i trener. Potrzebowałem osoby, z którą mógłbym wspólnie zgodzić się co do wyboru selekcjonera, ponieważ gdyby takiej osoby nie było, moje rozumowanie nie miałoby większego znaczenia. Potrzebna była osoba, która objęłaby funkcję dyrektora technicznego. Tą osobą, z którą wspólnie podjęliśmy tę decyzje, jest Claudio Ranieri. Zaledwie kilka minut temu potwierdził mi, że podejmie się tego zadania i właśnie jedzie z Kalabrii - wyjaśnił prezes federacji.

Mancini ma jasny cel przed sobą

Celem dla nowego selekcjonera reprezentacji Włoch są mistrzostwa świata w 2030 roku. Azzurri - czterokrotni mistrzowie świata - trzy razy z rzędu nie awansowali na mundial, co uznano za najcięższy kryzys w historii włoskiej piłki. Po tym, gdy Włosi nie zakwalifikowali się w barażach na tegoroczne mistrzostwa świata, z funkcji trenera kadry zrezygnował w kwietniu Gennaro Gattuso.

Nominacji nie otrzymał wskazywany w ostatnich dniach jako następca Gattuso Andrea Pirlo, były zawodnik i trener Juventusu Turyn. W tle rezygnacji z tej kandydatury był jego kontrakt z rosyjską firmą bukmacherską, który wywołał liczne kontrowersje. Sytuację, do jakiej doszło wokół poszukiwania trenera, włoskie media określiły jako totalny chaos.

Mancini przegrał eliminacje do mundialu w Katarze

61-letni Mancini to były reprezentacyjny napastnik i zawodnik takich klubów jak Sampdoria Genua i Lazio Rzym. Już po raz drugi przejmie stery kadry narodowej. Poprzednio był selekcjonerem w latach 2018-2023. Z nim w roli szkoleniowca Azzurri zdobyli w 2021 roku mistrzostwo Europy i był to ich ostatni wielki sukces. Rok później nie zdołali się zakwalifikować do mundialu w Katarze i Mancini odszedł.

Później przez rok prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej, a ostatnio szkolił piłkarzy Al-Sadd, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. W połowie czerwca opuścił ten klub.

Wcześniej Mancini trzykrotnie doprowadził do prymatu w Serie A Inter Mediolan, a raz zdobył mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Pracował też w Fiorentinie, Lazio, Galatasaray Stambuł i Zenicie Sankt Petersburg.