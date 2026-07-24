Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemcy mają nowego selekcjonera. Świetnie zna się z Lewandowskim

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:23
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Niemcy mają nowego selekcjonera. Świetnie zna się z Lewandowskim
Niemcy mają nowego selekcjonera. Świetnie zna się z Lewandowskim/PAP/EPA
Juergen Klopp został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił na tym stanowisku Juliana Nagelsmanna, który odszedł po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału mistrzostw świata. Nowy opiekun kadry naszych zachodnich sąsiadów świetnie zna się m.in. z Robertem Lewandowskim. To pod jego okiem eksplodował talent Polaka.

Klopp w dorobku ma wiele sukcesów

Klopp z piłkarską federacją Niemiec związał się kontraktem do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku (z trzema meczami w Ameryce Południowej). Reprezentacja łączy nas, Niemców, jak mało co. Właśnie dlatego to zadanie jest dla mnie tak wyjątkowe. Idealnie byłoby, gdyby to był punkt kulminacyjny mojej kariery, mojego życia zawodowego. Poświęcę temu całą swoją energię - powiedział Klopp.

Argentyńczycy żądają powtórki finał mundialu. Podali jeden powód
Argentyńczycy żądają powtórki finał mundialu. Podali jeden powód

Klopp w przeszłości pracował jako trener w FSV Mainz (2001-08), Borussii Dortmund (2008-15), gdzie prowadził polskie trio: Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, a także w Liverpoolu (2015-24).

Z BVB wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza Niemiec (2011, 2012). Natomiast z "The Reds" zdobył pierwsze po 30 latach przerwy mistrzostwo Anglii (2020), a także triumfował w Champions League - w 2019 roku.

Darowizna zamiast opłaty transferowej

Klopp w ostatnich dwóch latach pełnił funkcję szefa ds. futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. 59-letni szkoleniowiec został zwolniony z tego kontraktu bez opłaty transferowej, ale w zamian za darowiznę w wysokości miliona euro na rzecz fundacji Red Bull Wings for Life, zajmującej się badaniami nad urazami rdzenia kręgowego. Dodatkowo w Lipsku, gdzie Red Bull wspiera tamtejszy klub Bundesligi, odbędą się trzy mecze międzynarodowe.

Jestem wdzięczny za wszystko, czego doświadczyłem i czego nauczyłem się przez ostatnie półtora roku w Red Bullu, a także za otwartość, która umożliwiła zawarcie tej umowy. Teraz z niecierpliwością czekam na to szczególne zadanie w niemieckim futbolu, które podejmiemy wspólnie z pokorą i cierpliwością. Czyli rozwój drużyny, która walczy o siebie nawzajem, cieszy się piłką i za którą pójdą z pełnym przekonaniem mieszkańcy naszego kraju - przyznał nowy selekcjoner.

Klopp idealnym rozwiązaniem

Kloppowi będą pomagać jako asystenci Peter Krawietz, Pepijn Lijnders i były reprezentant Niemiec Sven Bender. DFB mianował również innego byłego kadrowicza, Pera Mertesackera, mistrza świata z 2014 roku, na dyrektora zarządzającego federacji ds. sportu.

Prowadziliśmy bardzo intensywne rozmowy. Juergen był naszym idealnym rozwiązaniem od samego początku. W DFB byliśmy jednomyślni, że to on jest kandydatem, z którym musimy rozmawiać. Nasze kontakty z Juergenem tylko wzmocniły przekonanie, iż jest odpowiednim człowiekiem we właściwym czasie - powiedział prezes DFB Bernd Neuendorf.

39-letni Nagelsmann zrezygnował z dalszej pracy pod wpływem perswazji działaczy po odpadnięciu w 1/16 finału mundialu w Ameryce Północnej. Porażka Niemiec z Paragwajem w rzutach karnych oznaczała trzeci z rzędu rozczarowujący występ w mistrzostwach świata, po odpadnięciu z fazy grupowej w 2018 i 2022 roku. Ostatni raz zdobyli trofeum w 2014 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NiemcyselekcjonerJuergen Klopp
Powiązane
Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych
Niemcy ubiorą reprezentację Polski. Nowe koszulki biało-czerwonych
Legia sprzedała utalentowanego nastolatka. Niemcy zapłacili za niego 3 mln euro
Legia sprzedała utalentowanego nastolatka. Niemcy zapłacili za niego 3 mln euro
Mundial 2026. Niemcy zalali się łzami. Faworyt odpadł po rzutach karnych
Mundial 2026. Niemcy zalali się łzami. Faworyt odpadł po rzutach karnych
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGrbić ogłosił kadrę na finał Ligi Narodów. Nie powołał jednego z liderów »
Zobacz
|
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Maja Ostaszewska w serialu "Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Przedostatni odcinek hitu
seniorzy, smartfon, emerytura
800 zł dla emerytów za wychowanie dzieci. Czy seniorzy dostaną nowy dodatek?
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Syros, Grecja
Kryzys w Grecji. Siedem wysp ogłasza stan wyjątkowy, władze apelują do turystów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj