Argentyńczycy żądają powtórki finał mundialu. Podali jeden powód

Argentyńczycy winią sędziego

Pojedynek decydujący o tytule najlepszej drużyny globu nie zachwycił. Był brzydki. Zdecydowanie więcej w nim było fauli niż emocjonujących momentów. W regulaminowym czasie gry żadnej z reprezentacji nie udało się strzelić gola. Dopiero w drugiej części dogrywki do siatki Argentyńczyków trafił Ferran Torres.

Jak się okazało bramka zdobyta przez piłkarza Barcelony rozstrzygnęła losy finału. Jednak według kibiców pokonanego zespołu kluczowa sytuacja dla przebiegu meczu miała miejsce wcześniej.

W trzeciej minucie dogrywki sędzia Slavko Vincić pokazał drugą żółtą kartkę Enzo Fernandezowi, który w efekcie wyleciał z boiska. Zdaniem Argentyńczyków arbiter ze Słowenii popełnił błąd, a jego decyzja wypaczyła końcowy wynik.

Blisko 100 tysięcy podpisów pod petycją

Fani Albiceleste nie mogą się z tym pogodzić. Uważają, że ich narodowa drużyna została skrzywdzona. W internecie opublikowali specjalną petycję, w której domagają się powtórki finału. Na razie podpisało się pod nią blisko 100 tysięcy osób.

"Finał pomiędzy Argentyną i Hiszpanią został wypaczony przez kontrowersyjną i skorumpowaną pracę sędziego, który mógł zostać przekupiony, aby wpłynąć na wynik meczu. Kluczowe będzie wyznaczenie uczciwego arbitra, aby rezultat odzwierciedlał rzeczywistą wartość obu zespołów" - czytamy w petycji.