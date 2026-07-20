Skandal tuż po finale mistrzostw świata. Piłkarze pobili się na środku boiska

Sędzia pozwolił na brutalną grę

Finał mundialu nie zachwycił. Jeszcze gorzej od piłkarzy zaprezentował się Slavko Vincić. Sędzia ze Słowenii nie kontrolował wydarzeń na murawie od początku do końca. Pozwolił na ostrą i czasem "brudną" grę, w której prym wiedli Argentyńczycy.

Napięcie między piłkarzami rosło aż eksplodowało po ostatnim gwizdku. Na środku boiska doszło do awantury. W bójce najbardziej aktywny był Leandro Paredes.

Paredes starł się Garcią i Gavim

Argentyńczyk, który w takcie meczu został ukarany tylko żółtą kartką, a spokojnie zapracował na czerwoną najpierw kopnął Erica Garcię, a następnie powalił go na ziemię. W obronie obrońcy Barcelony stanął jego klubowy kolega, ale Paredes również i jego sprowadził do parteru.

W tym momencie do awantury dołączyli pozostali piłkarze i członkowie sztabów szkoleniowych obu reprezentacji. Doszło do szamotaniny. Na szczęście nie przerodziła się ona w zbiorową bijatykę. Po dłuższej chwili sytuacja została opanowana.