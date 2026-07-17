FIFA sięga po tradycję NBA i NFL. Triumfatorzy otrzymają mistrzowskie pierścienie.

Pierwsza taka nagroda w historii FIFA

Pierścienie mistrzowskie od lat są jednym z symboli sukcesu w amerykańskim sporcie. Otrzymują je między innymi zwycięzcy koszykarskiej ligi NBA oraz futbolowej NFL. Teraz podobną tradycję zamierza wprowadzić FIFA.

Po raz pierwszy w historii federacja nagrodzi w ten sposób triumfatorów organizowanych przez siebie rozgrywek. Pierścienie przeznaczone dla mistrzów świata będą spersonalizowane i dopasowane do zawodników oraz członków zwycięskiej drużyny.

Limitowana edycja licząca 2026 egzemplarzy

FIFA poinformowała, że powstanie ściśle limitowana seria 2026 indywidualnie numerowanych pierścieni. Liczba ta ma bezpośrednio nawiązywać do edycji turnieju.

30 egzemplarzy trafi do zwycięskiej reprezentacji. Pozostałe 1996 pierścieni zostanie udostępnionych kibicom na całym świecie jako oficjalny produkt licencjonowany.

Jak podkreślono w komunikacie federacji, ma to umożliwić fanom zdobycie wyjątkowej pamiątki związanej z historią mistrzostw świata FIFA 2026.

Puchar Świata i symbole zwycięskiej drużyny

Na jednej stronie pierścienia znajdzie się wizerunek najważniejszego piłkarskiego trofeum, czyli Pucharu Świata. Druga strona zostanie zaprojektowana tak, aby odzwierciedlała tożsamość zwycięskiej reprezentacji.

Każdy egzemplarz będzie indywidualnie numerowany, odpowiednio dopasowany oraz dostarczony wraz z certyfikatem autentyczności.

Kapitan i trener otrzymają pierścienie już po finale

Bezpośrednio po zakończeniu meczu kapitan oraz selekcjoner zwycięskiej drużyny otrzymają tymczasowe pierścienie upamiętniające finał.

Oficjalne egzemplarze zostaną wykonane dopiero po zakończeniu turnieju, gdy znany będzie komplet elementów związanych z mistrzowską reprezentacją. Pierścienie zostaną wręczone triumfatorom w późniejszym terminie.

Hiszpania i Argentyna zagrają o mistrzostwo świata

Finał mistrzostw świata rozpocznie się w niedzielę o godz. 21 czasu polskiego. Spotkanie zostanie rozegrane w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku.

O Puchar Świata, złote medale i pierwsze w historii mistrzowskie pierścienie FIFA powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny.