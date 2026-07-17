Poważna kontuzja Jarosława Kubickiego. Pomocnika Górnika czeka nawet 10 tygodni przerwy

Pechowy wyskok zakończył występ Kubickiego

30-letni pomocnik znalazł się w podstawowym składzie Górnika na czwartkowe spotkanie z Lechem Poznań, zakończone porażką zabrzan 1:3. Jego występ trwał jednak tylko do 40. minuty.

Kubicki doznał urazu po pechowym wyskoku do górnej piłki. Szczegółowe badania wykazały złamanie ręki z przemieszczeniem. Jak poinformował śląski klub, przerwa zawodnika w grze może potrwać do 10 tygodni.

Kolejny problem w drugiej linii Górnika

Kontuzja Kubickiego jest dużym ciosem dla sztabu szkoleniowego Górnika, który już wcześniej stracił dwóch podstawowych pomocników.

W letniej przerwie Patrik Hellebrand przeniósł się do Korony Kielce, natomiast Lukas Ambros został zawodnikiem belgijskiego Anderlechtu Bruksela. Transfer Ambrosa okazał się najwyższym w historii zabrzańskiego klubu.

Górnik zagra z Fenerbahce

Zespół prowadzony przez trenera Michala Gasparika nie ma wiele czasu na rozpamiętywanie porażki w Superpucharze Polski. Już we wtorek Górnik zmierzy się na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.

W spotkaniu z tureckim zespołem zabrzanie będą musieli poradzić sobie bez kontuzjowanego Kubickiego, a przebudowana linia pomocy stanie przed jednym z najpoważniejszych sprawdzianów na początku sezonu.