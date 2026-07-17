Slavko Vincić poprowadzi finał mistrzostw świata Argentyna–Hiszpania

Słoweński zespół sędziowski w finale

Slavko Vincić będzie głównym arbitrem niedzielnego spotkania o mistrzostwo świata, które zostanie rozegrane w East Rutherford. Na liniach pomagać mu będą jego rodacy Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Jordańczyk Adham Makhadmeh.

Finał pomiędzy Argentyną a Hiszpanią rozpocznie się o godz. 21.00 czasu polskiego.

Pierwszy finał mundialu w karierze Vincicia

Dla 46-letniego Słoweńca będzie to pierwszy w karierze finał mistrzostw świata. Podczas turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku prowadził dotychczas trzy spotkania.

W fazie grupowej sędziował mecze Brazylii z Marokiem oraz Jordanii z Algierią. Następnie został wyznaczony do prowadzenia spotkania Meksyku z Ekwadorem w 1/16 finału.

Vincić ma już doświadczenie w najważniejszych meczach międzynarodowych rozgrywek klubowych. W 2024 roku był arbitrem finału Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał Borussię Dortmund 2:0.

Valenzuela sędzią meczu o trzecie miejsce

FIFA poinformowała również o obsadzie sędziowskiej spotkania o trzecie miejsce. Sobotni mecz Francji z Anglią, zaplanowany na godz. 23.00 czasu polskiego, poprowadzi Wenezuelczyk Jesús Valenzuela.

Jego asystentami będą Jorge Urrego i Tulio Moreno, natomiast sędzią technicznym został Marokańczyk Jalal Jayed.

Szymon Marciniak zakończył udział w turnieju

Ogłoszone nominacje oznaczają, że Szymon Marciniak nie poprowadzi już żadnego spotkania podczas tegorocznych mistrzostw świata.

Arbiter z Płocka, który cztery lata wcześniej w Katarze sędziował finał Argentyny z Francją, tym razem został wyznaczony do dwóch meczów fazy grupowej. Prowadził spotkania Argentyny z Algierią, zakończone zwycięstwem 3:0, oraz Iranu z Egiptem, które zakończyło się remisem 1:1.