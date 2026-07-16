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Thomas Tuchel zostaje z reprezentacją Anglii. „Kontrakt obowiązuje do Euro 2028”

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 12:56
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Thomas Tuchel zostaje z reprezentacją Anglii. Kontrakt obowiązuje do Euro 2028
Thomas Tuchel zostaje z reprezentacją Anglii. Kontrakt obowiązuje do Euro 2028/PAP/EPA
Thomas Tuchel nie zamierza rezygnować z funkcji selekcjonera reprezentacji Anglii mimo porażki z Argentyną 1:2 w półfinale mistrzostw świata. Niemiecki szkoleniowiec zapowiedział, że chce wypełnić kontrakt obowiązujący do mistrzostw Europy w 2028 roku.

Bolesna porażka Anglików w końcówce

Reprezentacja Anglii była blisko awansu do finału mundialu, jednak w środowym półfinale przegrała z Argentyną 1:2. O losach spotkania zdecydowała dramatyczna końcówka. Argentyńczycy zdobyli dwie bramki w ostatnich siedmiu minutach meczu i odwrócili wynik rywalizacji.

Dzięki zwycięstwu „Albicelestes” po raz drugi z rzędu awansowali do finału mistrzostw świata. Anglikom pozostała walka o brązowy medal.

Tuchel potwierdza swoje plany

Po zakończeniu spotkania Thomas Tuchel został zapytany, czy mimo półfinałowej porażki pozostanie na stanowisku. Niemiec odpowiedział jednoznacznie.

– Kontrakt obowiązuje do czasu domowych mistrzostw Europy – podkreślił selekcjoner.

Tuchel objął reprezentację Anglii w styczniu 2025 roku. Na początku 2026 roku przedłużył umowę do mistrzostw Europy w 2028 roku, które odbędą się w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jego roczne wynagrodzenie ma wynosić około 5,9 miliona euro.

„Półfinał to już osiągnięcie”

Selekcjoner przyznał, że bezpośrednio po porażce trudno mu myśleć o kolejnych turniejach. Jednocześnie docenił wynik osiągnięty przez angielską drużynę.

– Nie mogę się tego doczekać, choć obecnie trudno jest patrzeć tak daleko w przyszłość. Będziemy musieli czekać cztery lata, aby ponownie zakwalifikować się do mistrzostw świata. Półfinał to już samo w sobie osiągnięcie. Wiele potęg piłkarskich odpada z turnieju przed tą fazą – powiedział Tuchel, cytowany przez Sky Sports.

Argentyna zagra o tytuł, Anglia o brąz

W finale mistrzostw świata Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 lipca w Nowym Jorku/East Rutherford.

Dzień wcześniej reprezentacja Anglii zagra z Francją o trzecie miejsce. Mecz zostanie rozegrany w Miami.

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026AngliaThomas Tuchel
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