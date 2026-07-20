Dziennik Gazeta Prawana logo

Liga Europy. Jagiellonia w trzeciej rundzie kwalifikacji trafiła na trudnego rywala

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:40
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Liga Europy. Jagiellonia w trzeciej rundzie kwalifikacji trafiła na trudnego rywala
Liga Europy. Jagiellonia w trzeciej rundzie kwalifikacji trafiła na trudnego rywala/Agencja Gazeta
Piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Jagiellonia pierwszy mecz zagra w Białymstoku

Trzeci zespół minionego sezonu Ekstraklasy 6 sierpnia podejmie szkocki zespół w Białymstoku, a rewanż zagra na wyjeździe 13 sierpnia.

Do tej fazy rozgrywek LE dołączą Lech Poznań i Górnik Zabrze, jeśli odpadną w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W takim wypadku Lechici zagrają z przegranym z pary Champions League z udziałem Klaksvik z Wysp Owczy i Żalgirisu Kowno. Natomiast klub z Górnego Śląska zagra ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy holenderskim Twente FC a Ferencvarosem Budapeszt.

Zarówno klub z Poznania, jak i Zabrza we wtorek rozpoczną zmagania w 2. rundzie kwalifikacji LM. Rywalem "Kolejorza" będzie duński Aarhus GF, a Górnika - Fenerbahce Stambuł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: losowanieJagiellonia BiałystokLiga Europy
Powiązane
Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach
Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu Ligi Europy. Faszystowskie gesty na trybunach
Książę William zapomniał o królewskiej etykiecie. Tak się cieszył po golu dla Aston Villi
Książę William zapomniał o królewskiej etykiecie. Tak się cieszył po golu dla Aston Villi
Bramkarz Aston Villi w finale Ligi Europy grał ze złamanym palcem
Bramkarz Aston Villi w finale Ligi Europy grał ze złamanym palcem
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiga Europy. Jagiellonia w trzeciej rundzie kwalifikacji trafiła na trudnego rywala »
Zobacz
|
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Mateusz Szpytma
To on ma zastąpić Karola Nawrockiego. Sejm zdecydował w sprawie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Many,Ukrainian,And,European,Union,Flags,On,Masts
Von der Leyen po rozmowie z premierem Ukrainy. Jest decyzja ws. dronów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj