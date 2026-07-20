Liga Europy. Jagiellonia w trzeciej rundzie kwalifikacji trafiła na trudnego rywala

Jagiellonia pierwszy mecz zagra w Białymstoku

Trzeci zespół minionego sezonu Ekstraklasy 6 sierpnia podejmie szkocki zespół w Białymstoku, a rewanż zagra na wyjeździe 13 sierpnia.

Do tej fazy rozgrywek LE dołączą Lech Poznań i Górnik Zabrze, jeśli odpadną w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W takim wypadku Lechici zagrają z przegranym z pary Champions League z udziałem Klaksvik z Wysp Owczy i Żalgirisu Kowno. Natomiast klub z Górnego Śląska zagra ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy holenderskim Twente FC a Ferencvarosem Budapeszt.

Zarówno klub z Poznania, jak i Zabrza we wtorek rozpoczną zmagania w 2. rundzie kwalifikacji LM. Rywalem "Kolejorza" będzie duński Aarhus GF, a Górnika - Fenerbahce Stambuł.