Liga Europy. Jagiellonia w trzeciej rundzie kwalifikacji trafiła na trudnego rywala

Jagiellonia pierwszy mecz zagra w Białymstoku
Trzeci zespół minionego sezonu Ekstraklasy 6 sierpnia podejmie szkocki zespół w Białymstoku, a rewanż zagra na wyjeździe 13 sierpnia.
Do tej fazy rozgrywek LE dołączą Lech Poznań i Górnik Zabrze, jeśli odpadną w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W takim wypadku Lechici zagrają z przegranym z pary Champions League z udziałem Klaksvik z Wysp Owczy i Żalgirisu Kowno. Natomiast klub z Górnego Śląska zagra ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy holenderskim Twente FC a Ferencvarosem Budapeszt.
Zarówno klub z Poznania, jak i Zabrza we wtorek rozpoczną zmagania w 2. rundzie kwalifikacji LM. Rywalem "Kolejorza" będzie duński Aarhus GF, a Górnika - Fenerbahce Stambuł.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.