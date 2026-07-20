Kevin Keegan nie żyje. Słynny angielski piłkarz i trener miał 75 lat

Keegan zdobywał trofea z Liverpoolem

Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie - napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

Keegan strzelił 21 goli dla reprezentacji Anglii

Keegan sukcesy odnosił również z Hamburgerem SV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.

W latach 1972-1982 rozegrał 63 mecze w reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. W 31 z nich pełnił rolę kapitana. Jako trener prowadził m.in. reprezentację Anglii (1999-2000) oraz Manchester City (2001-2005).