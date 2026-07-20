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Kevin Keegan nie żyje. Słynny angielski piłkarz i trener miał 75 lat

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
40 minut temu
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Kevin Keegan nie żyje. Słynny angielski piłkarz i trener miał 75 lat
Kevin Keegan nie żyje. Słynny angielski piłkarz i trener miał 75 lat/PAP/EPA
Smutna informacja napłynęła z Anglii. Nie żyje Kevin Keegan. Słynny angielski piłkarz i trener, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł w wieku 75 lat. Przyczyną śmierci był rak.

Keegan zdobywał trofea z Liverpoolem

Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie - napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

Keegan strzelił 21 goli dla reprezentacji Anglii

Keegan sukcesy odnosił również z Hamburgerem SV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.

W latach 1972-1982 rozegrał 63 mecze w reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. W 31 z nich pełnił rolę kapitana. Jako trener prowadził m.in. reprezentację Anglii (1999-2000) oraz Manchester City (2001-2005).

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnapiłkarzKevin Keegan
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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