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Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski. Miał 65 lat

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:56
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Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski. Miał 65 lat
Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski. Miał 65 lat/Shutterstock
Nie żyje Daniel Castellani. Były selekcjoner reprezentacji polskich siatkarzy zmarł w wieku 65 lat. Argentyńczyk od dawna walczył z chorobą. W 2009 roku zdobył z biało-czerwonymi mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów.

Castellani był niekwestionowanym liderem

O śmierci Castellaniego poinformowała Argentyńska Federacja Piłki Siatkowej. Z głębokim smutkiem i żalem ogłaszamy śmierć Daniela Castellaniego w czwartek, 25 czerwca, po długiej walce z ciężką chorobą. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i bliskim w tym trudnym czasie - napisano na stronie federacji.

Zapisał się w historii współczesnej siatkówki jako niekwestionowany lider zarówno na boisku, jak i poza nim (...) Jego dziedzictwo, nauki i jego charakter na zawsze pozostaną w pamięci argentyńskiego sportu. Dziękujemy Ci za wszystko, Danielu! - dodano.

Castallani dał Polsce historyczny medal

Castellani był znakomitym zawodnikiem. W swoim dorobku siatkarskim ma brąz mistrzostw świata 1982 oraz igrzysk olimpijskich 1988. W 1993 roku rozpoczynał trenerską karierę jako szkoleniowiec męskiej reprezentacji Argentyny.

W Polsce pracował od 2006 roku, prowadząc do sukcesów na krajowych i zagranicznych parkietach Skrę Bełchatów przez trzy lata. Od 2009 do 2010 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zdobyli pod jego wodzą pierwsze w historii mistrzostwo Europy - w Turcji w 2009 roku.

Jestem jeszcze w chmurach. Nie do końca do mnie dociera, co takiego zrobiliśmy. Patrzę na medal, widziałem chłopców na najwyższym stopniu podium, ale ciągle nie mogę w to uwierzyć - mówił krótko po zdobyciu złota.

W latach 2012-13 pracował w klubie ZAKSA Kędzierzyn Koźle, a po kilku sezonach wrócił jeszcze do polskiej ligi - do Indykpolu AZS Olsztyn (2020-2021). Ponadto był trenerem m.in. kadry narodowej Finlandii, Fenerbahce Stambuł, Sir Safety Perugia, Olympiakosu Pireus i żeńskiej reprezentacji Argentyny.

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Źródło PAP
Tematy: selekcjoner reprezentacjireprezentacja PolskiDaniel Castellani
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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